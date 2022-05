Herec z Oteckov sa oženil: Svadba v hlavnom meste hriechu!

Krištof Králik je model, moderátor a herec známy napríklad zo seriálov Pán Profesor či Oteckovia. V roku 2018 sa vďaka cestovateľskému projektu zoznámil s finalistkou Českej Miss 2017 Petrou Mácovou a preskočila medzi nimi iskra.

Dvojica si pomerne rýchlo bola istá, že proste patria k sebe. Už v októbri 2019 totiž prebehli zásnuby. Svadba sa však pre pandémiu nemohla konať tradične do roka a do dňa. „Ja to tu na pár týždňov prenechám Becce (kolegyni moderátorke, pozn. red) a vrátim sa ako ženatý muž,“ vyhlásil Krištof začiatkom mája v relácii Voyo News, kde pôsobí ako moderátor.

A okamžite odletel aj so svojou láskou do USA. Ako najnovšie oznámili, už sú z nich manželia. Vzali sa v stredu v Las Vegas, ktoré býva označované za hlavné mesto hriechu.

K svadbe im srdečne blahoželáme a želáme, aby im to vydržalo až naveky.

