Obrovská radosť CHORÉHO slovenského herca: Doktorka ho OKAMŽITE schladila a...

BRATISLAVA - Po prvej sérii chemoterapií absolvoval herec Marcel Nemec dôležité vyšetrenie. To ukázalo, že nastavená liečba zaberá. Niet teda divu, že jeho optimizmus sa po dobrej správe ešte zvýšil. Ale potom prišla studená sprcha!

Marcel Nemec v uplynulých dňoch absolvoval vyšetrenie, ktoré označil za azda najdôležitejšie vo svojom živote. Malo totiž ukázať, ako jeho telo zvláda boj s rakovinou a či prvá séria chemoterapií zabrala tak, ako sa očakávalo.

Výsledky boli pre neho povzbudivé a ešte zvýšili optimizmus, ktorým bežne doslova oplýva. Včera sa dobre naladený vybral na konzultáciu za svojou lekárkou. „Dnes som mal stretnutie s pani doktorkou onkologičkou a ja som prišiel taký napichaný, že yes, vyšlo to a ako sme to celé zmákli...” začal svoje rozprávanie na sociálnej sieti herec.

Odborníčka ho však okamžite zarazila. „Tak som si tak sadol, tak pozitívne naladený a pani doktorka hneď: Aby sme si uvedomili, toto ešte nie je koniec, tá vaša choroba sa vlastne nedá vyliečiť, takže nebuďte prekvapený, keď sa ešte znova vráti,” uviedla ho do krutej reality.

Nemec však zostáva pri svojom overenom prístupe a neupadol ani po tomto schladení ilúzií o úplnom vyliečení do žiadnych depresií. „Každopádne, liečba je nastavená správne a budeme v nej pokračovať, preto vás vítam s mojou novou kapsičkou pridanou a ideme ďalej, až ich všetkých odstránime, tých mojich votrelcov,” vyhlásil, pričom fanúšikom ukázal, že mu najnovšie v rámci liečebného procesu pribudol vývod.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram MN

Hercovi želáme, aby sa jeho nádeje naplnili a rakovina sa raz a navždy z jeho života vytratila.