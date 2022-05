Geissenovci narobili Sulíkovi HANBU: Ríííchááárd, to je TRAPAS!

Galéria fotiek (5) Carmen a Robert Geissenovci

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Majú pomôcť Slovensku, propagovali Rusov! Richard Sulík (54) je mnohými kritizovaný za to, že jeho momentálne najväčším problémom je to, aby sa pracháči Geissenovci u nás cítili skvele. On sa bráni so slovami, že hlavným cieľom je propagácia našej krajiny. Avšak, svojrázna blondínka Carmen mu poriadne zavarila!