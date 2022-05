Sulík obhajuje návštevu Geissenovcov: Jedinečná reklama pre slovenský turizmus vo svete!

archívne video

Máme sa čím pochváliť, tvrdí Sulík

Slovensko sa podľa ministra a lídra SaS môže pochváliť krásnymi kútmi a šikovnými ľuďmi, avšak bez dostatočnej propagácie sa o nich svet dozvie len ťažko. Sulík preto víta, že po tom, ako slovenský pavilón na EXPO Dubaj zaujal rekordný počet účastníkov a medzi nimi aj mnoho celosvetovo známych osôb a firiem, sa záujem o Slovensko neskončil.

Návštevu, ktorú Sulík dohodol s rodinou Geissovcov z Nemecka pred pol rokom, podľa neho vyzdvihujú najmä podnikatelia v cestovnom ruchu, ku ktorým rodina zavítala alebo ešte len zavíta. "Namiesto pozitívnej prezentácie Slovenska v plánovanom jednom diely seriálu sa štáb rozhodol natočiť hneď tri – kde ukážu prírodu, gastronómiu, možnosti športového vyžitia či slovenskú pohostinnosť v tom najlepšom svetle celému svetu," tvrdí vo vyhlásení minister Sulík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Chápem, že máme aj iné problémy, príchod Geissenovcov sme dohadovali ešte pred vojnou

Sulík však rozumie aktuálnemu dianiu a dodal aj dávku sebareflexie. "Rozumiem kritike, že Slovensko má dnes iné problémy, avšak kvôli nim nemôžeme odsunúť všetky oblasti podnikania, tým by sme docielili presný opak toho, čo potrebujeme. Slovenský turizmus zažil tvrdú dvojročnú ranu v podobe koronakrízy a každé euro od zahraničných turistov podnikatelia uvítajú. Skúsenosti ukazujú, že návštevy Geissovcov v iných krajinách veľmi pomohli a dnes ich ľudia podnikajúci v turizme prosia, aby k nim prišli a zviditeľnili ich," povedal Sulík a dodal, že návšteva bola naplánovaná dávno pred vypuknutím napadnutím Ukrajiny Ruskom.

Reakcia na Roberta Fica a jeho kritku

S súvislosti s návštevou Geissenovcov ho dnes griloval aj líder opozície Robert Fico. Ten mu vyčíta , že kým vraj Slovensko čaká ešte väčšia inflácia, on sa zatiaľ zahral na sprievodcu extravagantným milionárom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Sulík dokonca v istej minúte dnešnej kritickej tlačovky Smeru narušil jej priebeh svojím príchodom a s jej účastníkmi viedol menší dialóg o tom, že svoj voľný čas trávi so svojími hosťami.

"Pýtam sa, čo takého urobil pre cestovný ruch za dvanásť rokov vlády, z toho štyri neobmedzenej, keď kritizuje ešte skôr, než návšteva prinesie výsledok. Okrem zlodejín absolútne nič, a tak to teraz aj vyzerá," zrušil Ficovu kritiku Sulík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Aj takto dostaneme Slovensko "do sveta"

V programe známej rodiny sa okrem návštevy Bratislavského hradu, niekoľkých zámkov či prírody nachádzajú aj najznámejšie turistické atrakcie Slovenska, vrátane špecialít ako jedinečná výstava motoriek, historická Banská Štiavnica či naše krásne Tatry. Sulík však ešte vyzdvihol to najväčšie pozitívu návštevy Geissenovcov. Vraj je to úplne zadarmo. "Toto je jeden zo spôsobov, ako dostať Slovensko ´do sveta´ prirodzene a bez nákladov. Výdavky spojené s návštevou hradia zariadenia, ktoré rodina navštívi, pretože je to pre nich tá najlepšia reklama," dodal.