NEBEZPEČNÁ zábava neplnoletej Geissenky (17): POZOR, toto sa môže skončiť ZLE!

Shania Tyra a Davina Shakira síce dostali vlastný luxusný byt v Monaku, aby sa osamostatnili, no aj tak väčšinu svojho času trávia s rodičmi. A naplno si užívajú všetkého, čo ich rodinné sídlo ponúka. Nedávno však Robert pri prezentovaní svojej novej kolekcie zachytil na video aj nebezpečnú zábavku, ktorej sa teraz 17-ročná blondínka s obľubou venuje.

Neplnoletá Shania tam totiž hrá automaty. V tomto prípade, našťastie, nešlo o hazard - môžeme predpokladať, že doma nehrá za peniaze, no stačí, aby sa jej to zapáčilo a môže sa to zvrtnúť do závislosti. Na to upozorňujú aj fanúšikovia, ktorí Robertove video videli. „Hazard môže byť návykový. Bolí ma žalúdok, keď takíto mladí ľudia stláčajú automaty,“ píšu v komentároch.

Hazardné hry, rovnako ako drogy, dokážu u človeka vyvolať závislosť. Ide o reálnu psychiatrickú diagnózu, ktorá vie človeku úplne zničiť život. Nejeden úspešný človek kvôli nej zbankrotoval. Za všetky spomeňme neslávne známeho Charlieho Sheena, ktorý bol takto schopný minúť až 20 tisíc dolárov týždenne. Mal by to byť preto pre Geiss(en)ovcov varovný prst!