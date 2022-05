FINÁLE Survivor pozná TOP 2 hráčov: Porota absolútne ŠOKOVALA, DOMOV poslali... TOTO vážne?!

Nie je žiadnym tajomstvom, že všetci súťažiaci sú už doma, no a medzi nimi sa nachádza aj víťaz, ktorého meno ešte verejnosť nepozná. Rozhodla o ňom porota v podobe vypadnutých súťažiacich a najnovšie že jasné, ktorí dvaja finalisti sa popasovali o titul kráľa "stroskotancov" na ďalekom ostrove.

Neotrasiteľné miesto vo finále si vybojovala 23-ročná česká modelka Veronika Přikrylová alias Veve. Tá, na prekvapenie mnohých, aj napriek svojim zdravotným problémom vo fyzických disciplínach porazila ako Vláďu Čapka, tak aj silovo zdatnú Johy Špačkovú. No a práve títo dvaja odpadlíci sa po jej triumfe museli postaviť pred prísnych porotcov, ktorí rozhodli, kto z nich dostane v absolútnom finále šancu zabojovať o titul víťaza proti Veve.

Porote mali pri ich rozhodnutí pomôcť pomerne drsné otázky moderátora Ondřeja Novotného, ktorý Vláďu ani Johy absolútne nešetril a vystavil ich situáciám, kde si mali obaja vzájomne "nakladať", vyčítať si svoje chyby, a tak dať najavo, prečo by práve oni mali dostať vytúženú miestenku do finále. Na Vladimírovi bolo vidno, že je neistý, a to absolútnym právom - práve on a jeho rozhodnutia urobili zo súťažiach porotcov, keďže ich vyradil.

A mnohí z nich sa vôbec netajili tým, že kvôli tomu k Vláďovi cítia zášť. Viackrát to dali jasne najavo a v podstate už takmer od začiatku hry pracovali na tom, aby vypadol. Vo veľa prípadoch jeho hra nabrala také rozmery, že jeho postup už nevnímali ako stratégiu v šou, ale pomerne osobne. A presne to bola výhoda pre jeho súperku Johy, ktorá sa to rozhodla aj patrične využiť. Výsledkom hlasovania porota naozaj šokovala. Ako to teda dopadlo a kto išiel domov? To sa dozviete už dnes večer na Markíze!

