BOJ O ŽIVOT Veroniky zo Survivoru: Bábätko jej zomrelo v bruchu, 3 operácie… Takmer vykrvácala na stole!

BRATISLAVA - Veronika Havlik (32) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka svojim úspechom v karate, no aktuálne ju Česi a Slováci vnímajú predovšetkým ako účastníčku reality šou Survivor. Tam si mnohí diváci všimli jej veľkú jazvu na bruchu, a tak sa blondínky na rovinu opýtali, čo sa jej stalo. Odpoveď je viac než bolestivá. Mala len 19, keď...

Sexi blondínka Veronika Havlik bojovala dlhé mesiace na opustenom ostrove v reality šou Survivor. Na televíznych obrazovkách rozdávala široké úsmevy, pôsobila bezstarostne. Pravda je však niekde inde - úspešná karatistka skrýva veľmi bolestivé tajomstvo z minulosti. Priznala to až po tom, čo sa diváci začali zaujímať o jej veľkú jazvu na bruchu.

„Keď som mala 19 rokov, bola som tehotná. Vo štvrtom mesiaci tehotenstva som potratila, teda bábätko zomrelo v brušku, museli ma vyčistiť a asi ma nevyčistili dobre, mám taký dojem. O rok nato mi praskla obrovská cysta alebo možno aj z toho stresu, ja neviem... Mala som obrovskú cystu, veľkú ako pomaranč, ktorá mi praskla a bola plná krvi,“ prehovorila otvorene o svojej nočnej more Veronika.

Tým sa však jej útrapy neskončili. „Museli ma preniesť do nemocnice, hneď ma brali na operačnú sálu, lebo keď ma pozreli, videli nejakú tekutinu v bruchu a nevedeli, čo to je a povedali vlastne, že keby tá tekutina je ešte o hodinu dlhšie v bruchu, že by som neprišla do nemocnice, tak by mi začali zlyhávať orgány,“ opísala Havlik. Lekári jej v tom momente zachránili život, no stále nemala vyhraté.

„O mesiac nato mi zistili, že mám ďalšiu cystu, ktorú nenašli. Tak musela byť ďalšia operácia, no a keď ma otvorili laparoskopicky, tak zistili, že mám zrasty, že mám vaječníky zrastené s črevami. Museli mi preto urobiť cisársky rez 10-centimetrový, vybrať všetky orgány, vyrezať, odrezať... Odrezané mám aj z vaječníkov, teda z jedného, tuším, že 1/5 mám odrezanú,“ prekvapuje Veronika.

V tom momente bojovali lekári o jej život opäť. „Som im vykrvácala na stole, museli mi darovať krv a zobudila som sa v šoku s 10-centimetrovou jazvou a s informáciou od doktora, že mám vlastne odrezané z vaječníka,“ dodala bývalá účastníčka reality šou Survivor.