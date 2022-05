Slovenská speváčka šokovala: DRSNÁ ODPOVEĎ na otázku svadby... Povedala NIE!

Nie je veľa žien, ktoré majú svadbu zadefinovanú ako niečo, čo v žiadnom prípade nechcú a predstava, že by sa mali obliecť do dokonalej bielej róby a závoja, je pre ne vyslovene zastrašujúca. Nuž ale, výnimky povrdzujú pravidlo a do skupiny "svadba v žiadnom prípade" patrí aj speváčka a víťazka Superstar 2020 Barbora Piešová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Jan Zemiar

Nevestou sa už onedlho stane jej sestra Lenka, no a pri tejto príležitosti Barbora poskytla rozhovor pre web markiza.sk, kde dala jasne najavo, že sestru v jej veľkom kroku naplno podporuje, avšak ona sama by "do chomúta" nevkročila.

Na otázku, či by si ona sama vedela predstaviť to, že by sa z nej stala manželka a mala by svadbu, odpovedala absolútne otvorene a s neskrývaným odmietnutím. A pridala aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ako nevesta nevidií „Ja určite nie. Ja veľmi nie som na svadby a na tieto veci. Pokiaľ mám možnosť vyhýbať sa šatám, tak to robím," povedala Piešová. Barbora, a čo taký nohavicový kostým?