Brutálne zmenená Mary Bartalos: Takáto VYCHUDNUTÁ ešte nebola... FOTO ona fakt pred pár mesiacmi rodila?!

BRATISLAVA - Písal sa rok 2019, keď sa Mary Bartalos vytratila z televíznych obrazoviek, kde v tom čase hviezdila v seriáli Oteckovia. Herečka otehotnela, no a na rozdiel od mnohých iných, ona sa rozhodla, že z materskej sa do pracovného kolotoča tak rýchlo vracať nechce. Namiesto toho si s manželom Adriánom zaobstarali aj druhé dieťatko...

V roku 2019 Mary priviedla na svet prvorodeného synčeka Noela. No a vlani v septembri sa ich krásna rodinka opäť rozrástla. Herečka porodila druhého chlapčeka, ktorý dostal meno Jonatán. Uplynulo len sedem mesiacov, no a pôvabná umelkyňa stále nevyzerá na to, že by ju materské a domáce povinnosti omrzeli.

Rodinu si užíva naplno, venuje jej všetok svoj voľný čas, do práce sa nasilu neponáhľa a namiesto toho sa venuje dôkladnej starostlivosti o svojich troch milovaných chlapov. Mary bola známa tým že svoje súkromie si mimoriadne chráni, no v poslednom období to vyzerá tak, kontakt s fanúšikmi jej tak trochu chýba, keďže je predsa len o čosi ochotnejšia púšťať fanúšikov aspoň o trošku bližšie k sebe.

Robí tak prostredníctvom Instagramu, kde často zverejňuje rôzne zaujímavosti, no aj drobné krásy zo svojho života. Aktuálne sa pochválila podobnou maličkosťou v podobe domácich vajíčok od maminy. Viac ako tie ale verejnosť zaujala jej postava, ktorú bolo vidno v zrkadle. Mary bola vždy drobné žieňa, no takáto štíhla veru ešte nie.

Nuž, ľudské telo je zázrak. Každé je individuálne a kým niektoré trápia popôrodné kilečká navyše aj roky, na iných dámach ani nevidno, že na svet priviedli dieťatko. Wau, ona že pred siedmimi mesiacmi porodila?