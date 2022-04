Ďurovčík vrátil svoje IKONICKÉ predstavenie: Diváci šaleli... Hotový bol aj Peter Nagy!

BRATISLAVA - Má ten muž vôbec nejaké limity? Ján Ďurovčík aktuálne maká ako píla, a to nielen na markizáckom Let's dance, kde sa objavuje každú nedeľu. Známy režisér má plné ruky práce - po odpremiérovaní muzikálu Voda a krv nad vodou, príprave nového projektu Vyznanie a baletu Cigáni idú do neba, stihol oprášiť aj svoju doslova kultovú záležitosť. Reč o predstavení Čajočky, ktoré skrátka musíte vidieť!

Uplynulo už takmer neuveriteľných 15 rokov, odkedy sa na pódiu prvýkrát objavilo predstavenie Čajočky. Príbeh opisuje cestu študentiek z rôznych kútov Slovenska, ktoré spoločne študujú na bratislavskej univerzite. Dievčatá však majú dva zásadné problémy - profesora, ktorý ich sexuálne obťažuje, a nedostatok peňazí na to, aby mohli založiť magazín, kde tieto informácie zverejnia. Riešenie je jediné, no zďaleka nie také jednoduché - zbaliť bohatého chlapa.

V pôvodnej verzii Čajočiek, ktoré sú napísané na hity Petra Nagya, si zahrala mimoriadne silná skupina dnes už známych žien zo šoubiznisu. Nela Pocisková, Lenka LeRa Rakarová, Natália Hatalová, Dáša Mamba Šarközyová a Mirka Drínová vytvorili tak silné kombo, že počas rokov sa len ťažko hľadal niekto, kto by ich dokázal nahradiť. A tu sú!

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Po rokoch Ďurovčík konečne našiel silný ansábel dievčat, ktoré Čajočky dokážu uhrať a uspievať tak, že bol spokojný nielen režisér, ale aj absolútne nadšení diváci a v neposlednom rade i očarený Peter Nagy, ktorý neskrýval dojatie. Úspech predstavenia však neberie ako samozrejmosť. Ďurovčík hovorí, že s každým projektom začína odznova a ide do neho s vervou a naplno.

Už pomerne typický nekonečný aplauz, ktorí diváci jemu i hercom venujú po každej premiére, prijíma vďačne a s pokorou, no priznáva, že najväčšie dojatie prichádza počas samotného skúšania, keď sa jeho predstavy zhmotnia do reality. A čo hovorí na to, že publikum opäť dostal do varu a Čajočky sa aj po rokoch dočkali tak obrovského úspechu ako kedysi? „Ja môžem len ďakovať. Je to obrovský dar,” povedal s dojatím pre Topky.sk

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Tak čo, navnadili sme vás na predstavenie, ktoré vo svojej podobe nemá na Slovensku absolútne žiadnu konkurenciu? Lístky na sexi predstavenie Čajočky, ktoré sa bude hrať na viacerých miestach Slovenska, si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (25) Zdroj: Vlado Anjel