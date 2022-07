Exsuperstaristka len v úsporných bikinách: Ohuruje krivkami… Wau, SEXI MAMA!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Pred tromi rokmi sa stala mamou, no na sexepíle jej to neubralo ani trochu! Speváčka Natália Hatalová (32) rolu žienky v domácnosti zvláda na výbornú a vyzerá neuveriteľne. Aha, takouto sexi postavičkou v plavkách dráždila na dovolenke!

Natália Hatalová sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka speváckej šou SuperStar, kde porotcov okúzlila nie len svojím hlasom a výzorom, ale aj špecifickým smiechom. Speváčka a muzikálová herečka aktuálne so svojou rodinou trávi čas v Dominikánskej Republike, kde si naplno užíva slnko, more a svoju krásnu dcérku Viktóriu.

Mamička sa nedávno pochválila na sociálnej sieti radou fotiek z tohto raja na Zemi. Pod jednu z nich napísala: „To pozadie za mnou pôsobí tak dokonalo, až sa zdá nereálne, ale poštípte ma, 4. roky sme sa sem tešili a teraz sme tu,“ a dodala, že sa do Karibiku určite vrátia opäť.

No nielen flóra a fauna ostrova je očarujúca, ale aj Natália v odvážnych plavkách, ktoré odhalili jej sexi bruško s piercingom. Neskutočné, akú má postavu. Azúrové more jej ladilo s jej modrými plavkami a hlbokým zvodným pohľadom rovnakej farby.

Aj od svojich fanúšikov získala množstvo pozitívnych komplimentov. „Nádherná maminka,“ okomentoval speváčkin príspevok jeden z nich. Veru, Natália sa o svoje telo stará a zdá sa, že aj to materstvo jej len prospieva. Veď uznajte!