Red Hot Chili Peppers prichádzajú na Slovensko: BIZARNÉ požiadavky… Desiatky kamiónov či voda z havajského ľadovca!

BRATISLAVA - Už o necelé dva mesiace nás na Slovensku čaká doslova hudobný sviatok. 10. až 12. júna 2022 sa bude v Bratislave konať festival LoveStream, aký u nás doteraz nemal obdobu. Naše hlavné mesto privíta svetové mega hviezdy, no a na ich čele stoja legendárni Red Hot Chili Peppers. Lenže, ako to už býva, muzikanti takéhoto rangu mávajú svoje požiadavky...

Redakcii Topky.sk sa zo zákulisia festivalu podarilo zistiť niekoľko zaujímavých pikošiek. Medzi nimi napríklad aj to, že ikonické "papričky" prídu s obrovským sprievodom. Ten tvorí veľké množstvo kamiónov, ktoré privezú niečo, bez čoho Red Hot svoj koncert neodohrajú - a síce vlastné pódium!

„S Red Hot Chili Peppers prídu desiatky kamiónov. Základ festivalového stageu je vlastne ich koncertné pódium. Spoločne s nimi príde aj viac ako stovka ľudí, ktorí tvoria ich tím, okrem toho im však budeme poskytovať ďalších viac ako sto ľudí z našich lokálnych zdrojov,” dozvedeli sme sa.

A ako to už býva, špeciálne požiadavky majú aj na šatne či ubytovanie. Maniere tejto slávnej kapely sú známe už niekoľko rokov. „Muži z Red Hot Chili Peppers sú známi svojou duchovnou stránkou a v roku 2000 skupina vznášala rôzne požiadavky na udržanie duchovnej rovnováhy. Skupina si vyžiadala aromaterapeutické sviečky, čerstvý koreň zázvoru, čerstvú papája šťavu a 24 jednolitrových fliaš neperlivej „ľadovcovej vody“ buď z Havaja, alebo z Austrálie,” vysvetlil pre Topky.sk zdroj blízky ľudom zo zákulisia festivalu.

No a keď už sme pri duchovne, tu je ďalšia záležitosť, ktorá počas turné nesmie chýbať a v minulosti dala zahraničným organizátorom poriadne zabrať. „Kapela si tiež vyžiadala jednu malú miestnosť s kobercom výlučne na meditáciu. Meditačná miestnosť musela mať steny vymaľované v stredne tmavej až tmavej farbe, nie však na modro,” dozvedeli sme sa.

A kde budú muzikanti ubytovaní? Informácie o pobyte hviezd sú zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. „V prípade niektorých interpretov zabezpečujeme ubytovanie, iní, najmä s ohľadom na bezpečnosť, si toto riešia sami a my sa to dozvieme až v nejaký moment, a ak by sme to aj vedeli, túto informáciu nesmieme sprostredkovať,” dodal náš zdroj.