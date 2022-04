Obrovské prekvapenie pre Marcina: Po 20 rokoch sa mu ozvala Zuzka Šikulová z Uragánu… Aha, ako dnes vyzerá!

Šou Uragán sa na obrazovky verejnoprávnej televízie dostala v roku 2001 a udržala sa tam až do roku 2003, potom ju však do svojho programu prevzala súkromná televízia Markíza. A neskôr aj s premenovaním na Hurikán zabávala divákov až do roku 2006.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Spolu s Petrom Marcinom a Andym Krausom v projekte účinkovala aj Zuzka Šikulová. V roku 2005 sa však spolu s manželom rozhodla odcestovať do Austrálie na študijno-pracovný pobyt a začala tam "nový život". No a odvtedy o sympatickej blondínke prakticky nepočuť. Až doteraz.

Hosťom v tohtotýždňovej epizóde šou 2na1 je totiž Peter Marcin. No a ako už býva zvykom, Adela Vinczeová a Dano Dangl pre potešenie svojej "obete" neraz urobia aj nemožné. No a to spravili aj tentokrát a po 20 rokoch sa spojili so Zuzkou Šikulovou, aby svojmu dávnemu kolegovi nahrala odkaz.

Blondínka žije spolu s manželom v Austrálii doteraz a dvojica má spolu dcérku Ellu. Pozrite, ako Zuzka dnes vyzerá!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza