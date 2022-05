EXKLUZÍVNE Slovenská speváčka v 40-ke PORODILA: Prvýkrát mamou... Tehotenstvo celý čas tajila!

Na poslednej spoločenskej akcii sa Lenka ukázala približne pred mesiacom, doteraz posledný rozhovor v televízii absolvovala pred tromi týždňami. A nik z ľudí, s ktorými prišla do kontaktu, si nevšimol, že táto majsterka herectva a prevlekov pod voľnými šatami a sakami skrýva tehotenské bruško. No a podľa našich informácií je dnes z Lery už pyšná mamička.

„Bola to veľká sranda, no zároveň neskutočná výzva, aby ste toto celé utajili. Už dlhodobo som mala naplánovaných mnoho akcií, rozhovorov a najmä nakrúcania videoklipov, ktoré sme pre situáciu okolo koronavírusu nechceli zrušiť, keďže sme sa potešili, že umelecký svet začal opäť trošku žiť. A tak sme museli poriadne kamuflovať. Ku koncu tehotenstva som si už hovorila, že nie je možné, aby sa nám to podarilo utajiť, ale predsa sa podarilo,” povedala nám so smiechom speváčka, ktorá pre Topky.sk potvrdila, že dnes už je z nej čerstvá mama.

Lera na svet priviedla dcérku, ktorá dostala netradičné meno. „Áno, je to tak. Tešíme sa z dcérky, ktorá sa narodila 22. mája večer a dali sme jej meno Riana,” prezradila pôvabná umelkyňa pre Topky.sk s tým, že tehotenstvo sa snažila tajiť najmä kvôli rešpektu pred možnými komplikáciami, keďže byť prvorodičkou v 40-ke je zo zdravotného hľadiska pomerne rizikové.

„Tehotenstvo prebiehalo v podstate bezproblémovo, no človek nikdy nevie. Ale zato pôrod bol naozaj slušný rock'n'roll,” povedala nám so smiechom známa speváčka s absolútne nezameniteľným "chrapľákom", ktorá si chce zatiaľ nechať ostatné detaily pre seba. Aj napriek tomu nám však nedalo nespýtať sa na otecka jej novorodenej dcérky, keďže sa už roky neobjavila po boku žiadneho oficiálneho partnera. Ako vysvitlo, aj priateľa sa jej už celkom dlho darí pred svetom tajiť.

„S otcom našej Rianky žijeme v harmonickom partnerskom vzťahu, ľúbime sa, príkladne sa o nás stará a to je všetko, čo by som k tomu zatiaľ povedala,” dodala pre Topky.sk Lera, ktorá je podľa našich informácií už prepustená z pôrodnice a spoločne s rodinou trávi prvé dni s dcérkou v byte v centre Bratislavy.

Usmievavej speváčke Lenke Rakar k narodeniu dieťatka srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!

Mimochodom - uhádli by ste, že počas nakrúcania tohto videoklipu už bola tehotná?