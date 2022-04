Sklovskej najdrahšie kúsky: Do týchto šiat investovala celý majetok!

BRATISLAVA - So Sisou Sklovskou sa nespája len spev, ale aj záľuba v móde. A do nádherných koncertných rób neváha investovať tisícky eur!

Speváčku Sisu Sklovskú nedávno vyspovedala vo svojej relácii herečka Zuzana Vačková. Tá neobišla ani tému módy, ktorá je s tmavovláskou neodmysliteľne spätá.

„Ja som odmalička bola vedená k móde mojou matkou, ktorá ako amatérka mi všetko šila, ja som chodila oblečená každý deň v inom,” prezradila Sisa, ktorá ale nemá vyhranený iba jeden štýl či jednu značku, ktorej by bola neustále verná. „Milujem krásne koncertné róby, ktoré sú naozaj moja slabosť, na tých si dávam naozaj záležať. Na druhej strane mám rada ležérnu módu, tenisky a nízke topánky, mám rada aj elegantnú módu, ja mám zo všetkého všetko možné,” vyhlásila speváčka.

A rovnako je na tom, aj čo sa investícií do oblečenia týka. Nemusí mať vždy len to najdrahšie. „Mám kúsky, ktoré stáli aj tri koruny, ako ja hovorím, a sú nádherné,” tvrdí Sisa. Na druhej strane ale niekedy investuje do rób naozaj mnohé tisíce. „Ja som zásadne proti tomu hovoriť ceny, ale musím povedať, že najdrahšie sú šaty na pódium. To bola pálka teda. Je to nádhera, je to teda značkové, môj obľúbený Elie Saab. V tom mám majetok, v tých šatách,” priznala.

Šaty od Elieho Saaba už predviedla napríklad aj na Plese v opere:

Galéria fotiek (3)