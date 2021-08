Druhá SVADBA Sklovskej a Lelkesa: Netradičný prvý tanec a namiesto SĽUBUJEM… Sisa začala spievať Whitney Houston!

VIDEO: Takto to vyzeralo na 2. svadbe Sisy Sklovskej a Juraja Lelkesa

Sisa Sklovská a Juraj Lelkes sa prvýkrát brali 15. 1. 2011. V januári tak oslávili 10. výročie svadby a presne v tento deň plánovali svoje manželské sľuby aj obnoviť. Pandémia koronavírusu a nariadený celoslovenský lockdown im však neumožňovali veselicu urobiť v plnej paráde.

Počkali si tak na dátum 27. augusta. Aj ten mal však pre nich zvláštnu symboliku - ženích totiž oslavoval 70. narodeniny a nevesta svoje meniny. A ako sa dalo očakávať, aj druhá svadba manželov bola veľkolepá. Ako prvé zaujal Sisin outfit.

Zdroj: Ján Zemiar

Po druhýkrát sa neobliekla do bielej, ale zvolila červenú róbu od návrhárky Jany Pištejovej. Tú doplnila mohutným extravagantným diadémom posiatym červenými kameňmi. No a ani jednoduché "sľubujem" nevyslovila Sisa len tak, ale začala spievať pieseň I will always love you od Whitney Houston.

Nasledoval prvý tanec znovuspečatených manželov. A tak, ako boli špeciálne nevestine šaty, či vyslovenie sľubu, tak bola netradičná aj ich choreografia. Žiaden valčík sa totiž nekonal, ale dvojica si truhla pohyby, pri ktorých miestami pôsobili ako našuchorené pávy.

No hlavné je, že si manželia svoju druhú svadbu naplno užili a že bola taká, akú si vysnívali. My im k obnoveniu sľubov gratulujeme a prajeme ešte veľa pokojných rokov spoločného života. Dlhé a harmonické manželstvo je totiž v dnešnej dobe skôr krásnou výnimkou.

