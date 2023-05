Sklovská (57) a Justh (66) dráždili Čechov: Vekom babičky, ale... Aha!

Mnohé známe Slovenky ohurujú takou kondíciou a vizážou, že ich skutočný vek by im nikto nehádal. Patria medzi ne aj Sisa Lelkes Sklovská a Rebecca Justh.

Galéria fotiek (4) Rebecca Justh, Juraj Lekes a Sisa Lelkes Sklovská

Zdroj: Jan Zemiar

Obe dámy sa teraz objavili na veľkolepom koncerte, ktorý sa konal v pražskej Lucerne pri príležitosti 80. narodenín hudobníka Felixa Slováčka. „Ja som slobodná a Felix je ženatý. Ale láska kvitne v každom veku. Sme pre seba stvorení,“ povedala slovenská návrhárka nedávno v markizáckej Smotánke. O pár dní však už tvrdila, že žiadny vzťah medzi nimi nie je.

Zdá sa teda, že spolu prežili len krátky románik a došlo k rýchlemu rozchodu, napriek tomu Rebecca nechýbala na Felixovej oslave. A nezostala nič dlžná svojej povesti extravagantnej ženy, ktorá výzorom popiera svoj vek. Aha, ako dráždivo sa nahodila!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Na sexi róbu stavila aj speváčka Sisa Lelkes Sklovská, ktorá oslávencovi aj zaspievala priamo na pódiu. V zákulisí sa odfotila s českou kolegyňou Helenou Vondráčkovou, ktorá tiež nevyzerá na svoj skutočný vek. „Roztočili sme to dnes v Lucerne!” informovala včera večer známa Slovenka na sieti Instagram. No málokto by povedal, že tieto dámy by podľa roku narodenia mohli byť už babičkami...