Kolárovský prehovoril o dcére s Twiinskou: Keď som si našiel FRAJERKU, NETUŠIL som to a... Takto to prijali rodičia!

BRATISLAVA - Onedlho to budú už dva mesiace od chvíle, keď sa Matúš Kolárovský rozhodol zachovať ako skutočný chlap a priznal sa k tomu, že je otcom dcérky Veroniky Nízlovej. Urobil tak prostredníctvom dojemnej piesne "My" v ktorej sa vyznal z citov k onedlho päťmesačnej Neuške. No a teraz konečne "kápol božskou" a prezradil, čo sa dovtedy dialo!

,,Chcel som to povedať spôsobom, ktorý mi je najbližší, že pesnička je to najviac! Keď som napísal pesničku My, povedal som si, že je najlepší čas dať to von. Bol to za mňa najlepší a najkrajší spôsob, ako som to mohol potvrdiť,” vysvetlil v rozhovore pre markiza.sk Matúš s tým, že to pre neho dovtedy vôbec nebolo ľahké aj s ohľadom na špekulácie, ktoré sa začali rojiť v médiách, na čo zjavne nebol ešte pripravený.

Galéria fotiek (4)

20-ročnému umelcovi sa zrazu obrátil život hore nohami. A s pravdou musel ísť von aj pred svojimi rodičmi. ,,Rodina bola šokovaná, ale nemyslím si, že to prijali zle. Moja mama mala tiež 21 rokov, keď mňa čakala. Tiež to bolo také všelijaké pre ňu,“ vysvetlil a zopakoval, že rodičia to prijali pomerne dobre a stoja pri ňom. „Tiež som bol šokovaný. Je to veľká výzva a je to niečo, čo som nečakal,” priznal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram V.N.

Kto to však zrejme nemal úplne jednoduché, bola jeho priateľka. Tú si našiel v čase, kedy bola Nea ešte v brušku a tehotenstvo bolo čerstvé. „Našiel som si vtedy priateľku a tieto veci som si musel vyriešiť. No tak prijala to asi tak, ako každá priateľka by to prijala,” vyjadril sa. A hoci tvrdil, že "je to super", jeho predchádzajúce slová vyvolávajú dojem, že ani veľmi nie.

„Teraz si robím vodičák. Uvidíme, kto si kúpi auto skôr - či ja alebo Nea. No a keď si ho už niekto z nás dvoch zadováži, tak sa možno uvidíme viacej a častejšie,” dodal humorom Matúš.