Žilkovej ROZVOD: Vyjadrenie syna a... Drsné slová dcéry!

Herečka Veronika Žilková si myslela, že má veľkú šťastnú rodinu. No po nedávnej rodinnej dovolenke dostala od manžela Martina Stropnického e-mail s oznámením, že chce ich vzťah ukončiť. „Ja sa rozvádzať nechcem. Manžel mi povedal, že sa už nechce po Izraeli vrátiť naspäť domov, sem do nášho domu. Do tej rodiny že sa nechce vrátiť,” povedala sklamaná herečka v druhej polovici marca pre TN.cz.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Nova

Najnovšie sa k rozvodu vyjadrili aj ich ratolesti, ktoré majú z predchádzajúcich vzťahov. A zdá sa, že pre Matěja Stropnického ich odlúčenie veľkým prekvapením nie je. „Tie rozchody trvali už nejaký čas. Boli také náznaky, že ten vzťah prechádza krízou, ale ja nemám právo to posudzovať,” uviedol pre rovnaký portál.

Ten oslovil aj Veronikinu najstaršiu dcéru Agátu, ktorá sa doteraz pre novinárov k tejto téme odmietala vyjadrovať. A svoj postoj dala jasne najavo aj teraz. „Mamine deti majú mozog a vedia, že sa do toho miešať nemajú,” vyhlásila modelka s drsnou narážkou na svojho nevlastného brata. Ako dodala, viac sa vyjadrovať nebude, pretože rozvod je vecou iba jej mamy a jej manžela.

Žilková a Stropnický boli spolu dokopy 18 rokov, tento mesiac to bude 14 rokov, čo sa vzali.

Galéria fotiek (4) Posledná spoločná fotografia Stropnického a Žilkovej na sociálnych sieťach. (2. marca 2022)

Zdroj: Instagram VŽ