ROZVOD v našom šoubiznise: Podvádzal ju so STARŠOU moderátorkou... NÁKLAD od bývalky!

Správy o rozpade manželstva Ondřeja Gregora Brzobohatého a Taťány Kuchařovej zaskočili mnohých. Hudobník a držiteľka titulu Miss World 2006 totiž tvorili krásny a harmonický pár. Dokopy sa dali niekedy v roku 2013 a tri roky nato spečatili svoju lásku svadbou. Postupne sa však z ich profilov na sociálnych sieťach vyparili zamilované fotografie a v decembri sa začalo v ich prípade hovoriť o rozvode.

Hoci to spočiatku vyzeralo tak, že cesty dvojice sa rozídu v pomerne pokojnom duchu, opak je pravdou. Denníku Blesk sa podarilo hudobníka ešte pred rozvodom nafotiť v spoločnosti istej tanečnice Zuzany. A hoci by sa zdalo, že práve ona urýchlila krach manželstva, Brzobohatého meno sa najnovšie spája s ďalšou dámou.

A to s moderátorkou Danielou Pisařovicovou, ktorá je od Taťány o 9 rokov staršia. Hoci zaľúbenci svoj románik zatiaľ komentovať nechcú, Kuchařová bola zhovorčivejšia. „Dozvedela som sa to nedávno. Aj to, že ich vzťah trvá už zhruba pol roka a začal sa ešte počas nášho manželstva. Čo k tomu povedať... Opäť to len potvrdzuje to, čo som už povedala a neprekvapuje ma to. Som rada, že som z tohto toxického vzťahu vonku a nechcem ďalšie veci okolo bývalého manžela komentovať,” citoval krásku magazín Showtime.

Ondřej Gregor Brzobohatý sa rozviedol už druhýkrát. Jeho prvou manželkou bola produkčná Johana Indráková.

