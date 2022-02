Čírovej trapas priamo na pódiu: Praskli na nej šaty!

Mária Čírová bola najnovšie hosťkou Zuzany Vačkovej v jej youtubovej relácii Zvedavá Zuza. Ako prezradila, za svoj najväčší pracovný úspech považuje to, že si mohla dovoliť k tridsiatke obrovský koncert a zároveň to vníma ako svoj obrovský splnený sen.

Zároveň tam však prežila aj moment hanby, keď očervenela ako rak. „Už mi raz aj pukli šaty na koncerte. Až tak si mysleli, že taká je tá Čírová chudá, že to neodhadli. Som sa roztiahla za klavírom a celý chrbát pukol,” prezradila.

V tom momente mala v hlave jednak to, že ju snímajú kamery zo všetkých uhlov a jednak sa cítila nepríjemne, lebo nevedela, či sa šaty na nej vôbec udržia. „Obrovská obrazovka, všade kamery z každej strany, vtedy naozaj prišlo k takému, že som to už musela povedať. Celá červená, ale hovorím, že ľudia, ja už sa tu mýlim v pesničke z toho dôvodu, že neviem, či mi nepadne ten vrch dole a vlastne vy ma uvidíte tak, ako ja sa vôbec neprezentujem,” uviedla Mária s tým, že koncert nakoniec dohrala so spinkami a štipcami na chrbte.