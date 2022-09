Mária Čírová si žije svoj sen: Po TOMTO som vždy túžila!

Na Bratislavských módnych dňoch aj počas druhého dňa odprezentovalo svoju tvorbu viacero populárnych dizajnérov. Prehliadku módnych výtvorov si nenechala ujsť ani slovenská speváčka Mária Kachútová Čírová. V rozhovore pre Topky.sk nám povedala, že si na módnej prehliadke našla aj outfity, ktoré by si s radosťou obliekla na niektoré udalosti.

,,Mne sa páči aj minimalizmus, ale samozrejme, keď som tu videla, aj tie krásne extravagantné modely Janky Pištejovej alebo Janky Jurčenko, tak to sú také naozaj modely, láska na prvý pohľad.“ Mária zároveň vyjadrila svoje poďakovanie aj návrhárom, keďže aj vďaka nim môže veľakrát na pódiu vyzerať krásne.

Ako sme vás už na Topky.sk informovovali, Mária si nedávno vyskúšala účes v podobe zapletaných dlhých vrkočov, ktoré si rovnako nechala zapliesť aj Zoinka. Na štvrtkových Bratislavských módnych dňoch mala speváčka účes v podobe jednoduchého zapletaného vrkoča.

,,Takéto afro účesy sú dosť také zaťažujúce si myslím na vlasy, preto to absolvujeme, dá sa povedať, že raz za rok. Vždy je to taký dcérkin sen. To, že či už z toho trošku škriabe hlava, to je už druhá vec. Ja som potiahla myslím, že 12 dní, ona asi 8. To rozplietanie bolo už také zložitejšie, ale musím povedať, že užívali sme si tú dĺžku, zmenu vlasov,“ vyjadrila sa Čírová v našom rozhovore ohľadom účesu v podobe dlhých zapletaných vrkočov, ktorý mala rovnaký so Zoinkou ešte počas dovolenky v zahraničí.

Tento spoločný účes bolo vidieť aj na fotografii, ktorú speváčka zverejnila na jej instagramovom profile. Čírová skonštatovala, že ak sa niekomu páči, ako aktuálne vyzerá, bude to zrejme tým, že ,,čo prežívame, to aj ide navonok. Veľmi sa teším zo života. Dá sa povedať, že si žijem svoj sen. Vždy som túžila mať deti, manžela, tak sa o nich s láskou starám a tá láska je úplne, že nad všetkým a všetko, tak sa z nej teším,“ povedala Mária.

V našom rozhovore sa dozviete, či sa speváčke páčilo na pokračovaní módnej udalosti, Bratislavských módnych dňoch, aký kúsok oblečenia najviac preferuje Zoinka a prezradila aj radu v súvislosti ohľadom starostlivosti o svoju pleť.