Ďurovčík pripravuje muzikál VYZNANIE: Hľadá sa nová GOMBITOVÁ… Nechcel by som byť v jej koži!

BRATISLAVA - Keď sa povie "legendárna slovenská speváčka", len málokomu napadne iné meno než Marika Gombitová. Sopranistka s nezameniteľnou farbou hlasu má na konte množstvo ikonických hitov, no a práve po jednom z nich je pomenovaný aj nový muzikál z dielne Jána Ďurovčíka, Petra Pavlaca a ďalšej žijúcej legendy - Janka Lehotského. Redakcia Topky.sk sa bola pozrieť na vôbec prvý konkurz, pozrite sa s nami do jeho zákulisia!

Niekoľko dní pre konkurzom mali všetky "nádejné Mariky" k dispozícii podklady pre skladbu Vyznanie. Boli rovno dva - jeden v pôvodnej verzii, ten druhý v zníženej transpozícii. Ďurovčík sa však netají tým, že favoritka by mala dokázať zaspievať originál, a to aj kvôli ďalším piesňam, ktoré vo Vyznaní odznejú.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Vlado Anjel

V divadle po jeho boku sedel Janko Lehotský a na ich ortieľ čakalo viac ako 70 dievčat. Konkurencia však bola mimoriadne silná. A to aj napriek tomu, že žiadna zo zúčastnených nebola nijako priamo pozvaná na konkurz - všetky adeptky prišli svojvoľne po zverejnení oznamu. „Dievčatá už dnes majú súdnosť. Kedysi na kastingy chodili aj také, ktoré ani nevedeli spievať a museli sme ich rad-radom posielať domov,” prezradil nám a jeho slová sa potvrdili v momente, keď poslal do druhého kola šesť účastníčok za sebou. „Teraz by mohla prísť aspoň jedna, čo nevie spievať,” smial sa.

Pokiaľ sa mu aj spievajúca dievčina náhodou nehodila na hlavnú rolu, no videl v nej potenciál, otvorene jej povedal, že "na Mariku" to síce nie je, no v nasledujúcom kole by mohla získať jednu z vedľajších úloh. Ak by ste od Ďurovčíka čakali drsné vyhadzovy tých, ktoré neuspeli, ste na omyle. Pristupoval k nim pomerne citlivo, mnohým dokonca odporučil, aby sa vyspievali a skúsili šťastie pri konkurze na ďalší muzikál.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Vlado Anjel

Galéria fotiek (12) Zdroj: Vlado Anjel

Pravdou však je, že Vyznanie je jedinečné, rovnako ako autorský tím tejto skladby. „Čaká nás fantastická hudba Janka Lehotského. Čiže všetky jeho hity od Úsmevu cez Dievčatá, Mená lodí stratených a všetko ostatné. Napísali sme s Petrom Pavlacom krásny príbeh, srdcervúci, bolestivý, ale zároveň komediálny,” prezradil nám režisér, keď sme sa pýtali, čo od Vyznania môžeme čakať.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Vlado Anjel

„Kladie obrovské nároky na hlavnú interpretku. Nechcel by som byť v jej koži. Lebo napriek tomu, že to nie je muzikál o Marike, interpretáciu bude porovnávať každý. Hlavný menovateľ je zaspievať to. To druhé najpodstatnejšie je, že to musí dýchnuť. Tam musí byť srdce na dlani, slzy v očiach,” vysvetlil nám, no tým požiadavky na hlavnú ženskú rolu ani zďaleka nekončia. Viac sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie, kde nám prezradil i mnohé ďalšie pikošky z tvorby Vyznania!