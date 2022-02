Známa Slovenka šokovala: ADOPCIA… Aj ona je z detského domova!

Komička Simona Salátová je stálou hostkou Silnej zostavy a je všeobecne známe, že jej detstvo nebolo jednoduché. Jej otec týral matku, kvôli čomu skončil za mrežami, Simona aj s bratom sa presťahovali k starej mame, odtiaľ však komička poputovala do detského domova a neskôr našla útočisko u tety. Avšak ani tam to nedopadlo dobre. Teta ju ešte pred maturitou vyhodila z domu.

Simona sa musela postarať sama o seba a vie, aké to je, keď dieťa vyrastá bez potrebného rodinného zázemia, lásky a opatery. Ona sama to mala mimoriadne ťažké, nevyšlo jej ani manželstvo, ktoré stroskotalo, no s bývalým partnerom má synčeka Damiána. Toho teraz vychováva po boku Teodora Firsta alias Joe Trendyho, pri ktorom konečne našla to, čo hľadala.

A zrejme práve neľahká minulosť populárnej komičky je dôvodom, prečo je otvorená adopcii dieťaťa. K tejto téme sa vyjadrila práve v spomínanej epizóde Silnej zostavy, kde o tejto otázke prehovorila úplne priamo. A to aj napriek tomu, že mamičkou už je a nemyslí si, že by mala problém počať druhé dieťa. Viac sa dozviete vo videu vyššie!

