Fenomenálny muzikál Voda a krv nad vodou: Sú z neho hotoví ÚPLNE VŠETCI!

Čokoľvek, do čoho sa Ján Ďurovčík pustí, je predurčené na úspech. Inak to nie je ani v prípade muzikálu Voda (a krv) nad vodou. Tvorcovia doteraz najúspešnejšieho slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel aj tentokrát stavili na skladby legendárneho Elánu a vytvorili strhujúci príbeh o láske, zrade a pomste.

VIDEO: Muzikál Voda (a krv) nad vodou divákov jednoducho nadchol. Výkony hercov boli fantastické.

V utorok večer sa na Novej scéne v Bratislave konala slávnostná premiéra. Fantastický výkon na doskách, ktoré znamenajú svet, podali napríklad Janko Slezák, Natália Kóšová, Michal Candrák, Vladislav Plevčík, Marcel Ochránek, Tomáš Majláth, či Monika Drgáňová. Ich nadanie v publiku obdivovali aj Peter Pellegrini a Erik Tomáš aj tenistka Dominika Cibulková s manželom. Rozhodne príjemným prekvapením na premiére bola účasť Joža Ráža, Vaša Patejdla a Jána Baláža, ktorí sa počas klaňačky tiež objavili na pódiu.

Členovia legendárnej kapely Elán dostali do rúk krásne kytice. Ráž ani na sekundu nezaváhal a frajersky tú svoju hodil medzi divákov. Potom ho nasledovali aj ostatní.

VIDEO: Členovia kapely Elán sa počas klaňačky pridali k hercom. Jožo Ráž prišiel na pódium a...

Herečka Natália Kóšová, ktorá stvárnila hlavnú ženskú postavu, sa netajila tým, že prítomnosť elánistov ju veľmi potešila. „Ja som na ich piesňach vyrastala, takže je to môjmu srdcu blízke. Od malička som si ich spievala, takže aj keď sme to naštudovávali, tak to nebolo až tak veľmi ťažké. Môj vzťah k nim je veľmi pozitívny,” uviedla krásna a nadaná tmavovláska. „Máte pocit, že sú to ľudia, ktorých v živote nestretnete. A zrazu stojíte na javisku, spievate ich úžasné piesne a ešte ich vidíte a oni vám tlieskajú, je to neskutočná emócia,” dodala.

VIDEO: Rozhovor s herečkou Natáliou Kóšovou.

Situácia s pandémiou COVID-19 ovplyvnila aj prácu na tomto muzikáli. Kvôli zavretým divadlám museli umelci zhruba po roku a piatich mesiacoch predstavenie "oprášiť". Ako nám Janko Slezák, ktorý stvárnil jednu z výrazných postáv, prezradil, mal pocit, že si niektoré veci nepamätá. „Tým, že to nebolo akoby vžité, bolo to svojím spôsobom niečo nové. Janko Ďurovčík bol ale na tej prvej oprašovačke bol z toho prekvapený, že to takto budeme vedieť. Ale takíto sú všetci moji kolegovci, že sú poctiví, sadli si k tomu doma, pozreli si to, vybavili si to,” poznamenal.

VIDEO: Rozhovor s hercom Jánom Slezákom.

Spokojnosť bolo badať aj na tvári Jána Ďurovčíka, ktorý Slovákom opäť raz prináša vydarené a fenomenálne vystúpenie. „Robím s ľuďmi, ktorí sú rokmi vydrilovaní. A keď je nápad a mám autorsky tím, ktorý je neskutočne talentovaný a kvalitný, vtedy to ide tak hladko,” povedal nám po premiére choreograf a režisér, ktorý môže byť na svojich kolegov a zverencov právom pyšný.

VIDEO: Rozhovor s Jánom Ďurovčíkom.