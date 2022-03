Kultúra sa KONEČNE VRÁTILA: Ďurovčíkovo Duchon's muselo pridať ďalšie predstavenie!

Ten má teraz plné ruky práve rovno s niekoľkými predstaveniami. Aktuálne naplno rieši konkurzy na nový muzikál "Vyznanie", spoločne s Petrom Nagym pracujú na návrate populárneho projektu "Čajočky", no a aby toho nebolo málo, pre veľký záujem musel urgentne zareagovať aj na požiadavku, aby pridal ďalší termín na neustále vypredané predstavenie Duchon's.

Karol Duchoň jednoznačne patrí medzi naše najväčšie hudobné legendy, čo je dôvodom, prečo sa Ján Ďurovčík už pred niekoľkými rokmi rozhodol vzdať tejto ikone a jeho hitom poctu prostredníctvom šou Duchon's, ktorá pravidelne zapĺňa sály na celom Slovensku. A inak to nie je ani s posledným termínom v Bratislave, na ktorý sa lístky rozleteli takou rýchlosťou, že sa rozhodli ešte jeden pridať.

„Máme veľkú radosť, že diváci napriek korone a sťaženým podmienkam na kultúru nezanevreli. Nesmierne nás teší ich záujem o Duchon's, ktorý vypredali, a že si vypýtali ďalšie pridané predstavenie. Som nadšený, ani neviem opísať, ako si to vážime,” povedal nám Ďurovčík.

Mám ťa rád, Čardáš dvoch sŕdc či v Dolinách. Aj tieto legendárne piesne predvedú na javisku umelci ako Patrik Vyskočil, Lukáš Pišta, Michal Candrák, Lenka Machciníková, Barbora Ďurovčíková či Radka Šutláková. Samozrejme, chýbať nebudú ani dynamické choreografie tanečníkov či humorné dialógy. No najmä - zaručené sú emócie a zimomriavky, pretože to, ako dokážu "ďurovčíkovci" interpretovať nesmrteľné hity slovenského velikána... To sa nedá opísať, to musíte zažiť!

