Markizácka hviezdička sa spamätáva z pôrodu: Bolo to NEÚNOSNÉ… Bez tohto by SKOLABOVALA!

BRATISLAVA - Karin Dvořáková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka 10. sérii markizáckej reality šou Farma, kde súťažila spolu s celebritami. Odvtedy uplynuli už viac ako 3 roky a v živote sexi tmavovlásky sa toho veľa zmenilo. V priebehu pár mesiacov sa stihla sa zasnúbiť, otehotnieť, vydať a aktuálne už z nej je čerstvá mamička dcérky, ktorá dostala meno Melissa.

Tmavovláske bol počas celého pôrodu oporou jej manžel Marek, ktorý si svoje dievčatá pred pár dňami vzal domov z bratislavskej pôrodnice. Odkedy Karin oznámila, že je v očakávaní, bola voči svojim sledovateľom na sociálnych sieťach veľmi otvorená, opisovala priebeh tehotestva a na Instagram sa dostali aj zábery z momentov krátko predtým, ako jej princezná prišla na svet.

Potom, čo sa Karin konečne dostala do pohodlia domova a s dcérkou sa ako tak udomácnili, svojim sledovateľom dala opäť šancu, aby sa pýtali na všetko čo ich zaujíma ohľadom jej čerstvých materských skúseností či samotného pôrodu. A vyšlo najavo, že hoci Karin od začiatku chcela, aby dieťatko prišlo na svet prirodzenou cestou, bolo to oveľa náročnejšie, než si predstavovala.

Karin je už v pohodlí domova, kde sa zotavuje z pôrodu.

„Nebudem klamať, Je to bolesť, aká sa nedá opísať," povedala Karin, s tým, že rodila približne jedenásť hodín. „Epidural sa dal až keď som bola dostatočne otvorená. Keďže som tam musela byť fakt dlho, musela som si dať, inak by som skolabovala. Aspoň to zmiernilo kus bolesť," priznala čerstvá mamička a tým, že pre epidural sa rozhodla aj preto, že už nevládala.

A keď sa jej fanúšikovia pýtali, čo z celého pôrodu prežívala najhoršie a najbolestivejšie, mala v tom úplne jasno. „Jednoznačne kontrakcie pred. Bolo to už veľmi dlho a neúnosné. Pôrod bol vykúpenie. Samotný príchod Mel na svet bol už veľmi rýchly," prezradila Karin, ktorá dodala, že pôrod absolvovala bez nástrihu a mala len malé vnútorné poranenie.