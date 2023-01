Známu Slovenku na materskej trápia DEPRESIE: Nezvláda to!

BRATISLAVA – Určite to každá mamička pozná, keď na nič nemá čas popri tom, ako sa venuje svojmu dieťaťu 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Momentálne to dobehlo už aj známu Slovenku, ktorej dcérka rastie ako z vody. 12-mesačné dievčatko jej robí každý deň radosť zo života, ale má to jeden háčik. Keďže maličká už neobsedí na jednom mieste, je pre ňu ťažké stíhať sa starať aj o samú seba!

Z Karin Hegedüs Dvořákovej je momentálne maminka na plný úväzok. Pred pôrodom sa stihla ešte vydať za podnikateľa Mareka. Ten má so svojim biznisom naozaj veľa roboty a neustále je kvôli pracovným povinnostiam odcestovaný. A tak je bývalá farmárka na 12-mesačnú dcérku Melissu sama.

Síce jej sem-tam milovaný manžel pomôže, ale väčšinu času trávi s malou ona. Tentoraz však priznala, že je materstvo bez akejkoľvek pomoci veľmi náročné. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram otvorila veľmi citlivú tému. Svojim priaznivcom sa zverila, že má v poslednom období z materstva depresie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.D.

„Baby ja neviem, či to fakt vidno na Instagrame takto, ale posledné dni mám také depky, že to nezvládam. Som z toho vyčerpaná a unavená. Sú dni, kedy mám toho dosť. Je to strašne zložité za mňa,“ priznala. Jej depresie vraj spôsobilo to, že je na dcérku väčšinu času sama a nestíha sa o seba starať.

Kým bola ešte Melissa malá, tmavovláska stíhala všetko. Avšak teraz, keď už rastie ako z vody, je to omnoho ťažšie, pretože malá je neobsedná a pýta si všetku pozornosť. „Viete, že vždy sa vám otvorím, či už je to súkromie alebo niečo také, ale proste poviem vám. Mala som depky začiatkom roka, že vyzerám zle, necítim sa dobre a mám toho dosť,“ dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.D.

Svoj problém sa rozhodla vyriešiť. Učinila rázne rozhodnutie, a to ísť sa na konci mesiaca zabaviť do najväčšieho klubu na Slovenku. Podľa jej slov tam plánuje vypnúť hlavu, čo nutne potrebuje. Aj keď má Karin chuť si niekedy oplieskať hlavu o zem, ako sama priznala, dcérku by nevymenila určite za nič na svete.

Síce túto tému poňala veľmi svojsky, tak, ako je to pre ňu obvyklé, avšak určite s ňou bude veľa mamičiek súhlasiť. V tejto súvislosti sme oslovili aj na samotnú Karin, no zatiaľ nám na naše otázky neodpovedala.