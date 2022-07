Ľudia sa obuli do exfarmárky: Vyzeráš ako ŠĽAPKA!

Už viac ako pol roka sa exfarmárka pýši titulom mama. V januári priviedla na svet dcérku Melissu, z ktorej sa spolu s partnerom veľmi tešia. Napriek tomu sa ale z Karin nestala úplná žienka domáca, ktorá by sa prestala pekne obliekať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.D.

A práve to sa stalo kameňom úrazu! Pri bežnej veci, ako je nákup potravín, sa človek môže stretnúť so všeličím. Karin mala „šťastie“ na manželský pár dôchodcov, ktorý si pred ústa servítku nekládol. Nazvali ju ŠĽAPKOU! Všetko sa to malo odvíjať od jej outfitu, ktorý mala mladá mamička na sebe. Avšak nebolo to podľa nej nič vyzývavé. Bol to obyčajný priliehavý overal.

Z takejto situácie bola nesmierne vytočená a ohováranie za jej chrbtom, ktoré náhodou započula, jej neprišlo normálne. Veď komu by áno. Nahnevaná mamička, z ktorej hlasu bolo cítiť aj sklamanie, sa o svoju skúsenosť podelila na sieti Instagram. Na záver dodala veľavravný odkaz: „Ak takéto niečo počujete, tak nedávajte rozumy, že nevšímať si to, samozrejme si treba povedať a obrániť svoju osobu.“ Tak zareagovala aj samotná Karin, aby dala dotyčným najavo, že ohovárať sa nemá.