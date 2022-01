Lasicovi objavili rakovinu a potom... OMYL!

Herec Bolek Polívka v jednom rozhovore poznamenal, že už vníma blížiaci sa koniec. „Ja to beriem tak nejako – nechcem povedať na ľahkú váhu, ale s úsmevom. Žijem s plným vedomím tejto možnosti, ale nezachvacuje ma ani hrôza, ani umelé blaho. Asi to tiež beriem viac-menej stoicky,” povedal pre časopis Téma.

Naposledy ho zasiahol odchod kolegu a kamaráta Milana Lasicu a nedávno mu iný umelec na otázku, ako sa má, odpovedal: „Som v poradí.” Medzi jeho vrstovníkmi už téma smrti jednoducho nie je tabu. „Niekedy je to smutné, niekto sa utešuje, že ide za svojím kamarátom, niekto to berie s úsmevom a niekto stoicky, ako napríklad práve Lasica. Keď mu objavili takú zhubnú chorobu, hovoril mi: Až ma to zaskočilo, že ma to vlastne nijako nevzalo a ani to u mňa nevzbudilo žiadnu zapamätateľnú reakciu,” prezradil Polívka.

V prípade slovenskému umelca sa nakoniec ale zdrvujúca diagnóza nepotvrdila. „A potom, keď sa s diagnózou mýlili, zase u neho žiadna veľká reakcia nenasledovala. Asi vzácni ľudia, ako bol on, s tým vedia vo svojom veku počítať. A dokážu to započítať aj do toho vyššieho plánu,” vyhlásil Bolek.

Milan Lasica zomrel 18. júla po tom, ako odpadol na koncerte. Podľa medializovaných informácií išlo o poruchu srdcového rytmu.