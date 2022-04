Šóošovej PLAČ v Teleráne: Lasicova dcéra opísala, čo sa dialo po maestrovej SMRTI!

Lenka Šóošová a Hana Lasicová si počas stredajšieho vysielania relácie Teleráno padli do náruče. Obe spája nielen dlhoročné priateľstvo, ale tiež to, že vedia, ako bolí strata milovaného človeka. Obe totiž počas uplynulého roka prišli o svojich otcov.

Hana sa so svojou bolesťou vyrovnávala aj za pomoci knihy, ktorú prišla do rannej relácie Markízy propagovať. Kniha s názvom Všetko o mojom otcovi vyšla už v roku 2014. Teraz však bola doplnená o ďalšie zaujímavosti a spomienky.

Galéria fotiek (5) Hana Lasicová v markizáckom Teleráne spomínala na svojho milovaného otca.

Zdroj: Facebook/ Teleráno

Diváci mali možnosť počuť úryvok, v ktorom brunetka spomínala na moment, keď ju tá bolestná správa zasiahla. „Keď som sa dozvedela, že otec spadol v divadle a nedýcha, bežiac tam som dúfala, že ten volant ešte v poslednej chvíli strhne. Žiaľ, nestalo sa. Rozhodol sa odísť v plnej sile, eláne, na javisku, pri poslednej klaňačke. Želala by som si, aby sa to stalo neskôr, aby ešte bol počkal pár rokov a učil šoférovať moje dcéry. Ale som si istá, že presne, ako vždy, aj teraz vedel, kedy má zatočiť volantom. Tatuško, budeš mi chýbať,” zaznel vo vysielaní kúsok z knihy, ktorý určite rozplakal nielen moderátorku Šóošovú.

Hana vzápätí nato vysvetlila, prečo spomínala volant. Viaže sa to k spomienke na to, ako ju a jej sestru učil otec šoférovať. Mala vtedy 6 alebo 7 rokov a maestro ich na Záhorí učil ovládať auto. Jej sestra nedočiahla na brzdu a auto sa zrazu rútilo na storočnú lipu. „Ja som vzadu kričala, nebola som pripútaná a otec stočil volant v poslednej chvíli,” vysvetlila.

Lenku tiež zaujímalo. Ako si Hana na ten osudný večer spomína. „Bola som na teambuildingu a presne si pamätám, že som sadla do nejakého taxíka a utekala do divadla. Ešte som tam toho otca zastihla a to som veľmi rada, že ešte som tam mohla s ním byť. Bolo to pre mňa veľmi dôležité, že som tam pár hodín bola s ním sama,” povedala Lasicová, ktorej sa lámal hlas.

„Človek je samozrejme v šoku. Plače a potom sa smeje. Ja som mu napríklad dala dole hodinky, zobrala tašku a pýtala som sa riaditeľa divadla, či ešte niečo zostalo, čo mám zobrať. A on, že Ježišmária, fľaša zaváraných uhoriek, čo mu doniesli chlapci. Tak potom som sa smiala a zase plakala. Vedela som, že otec by presne toto ocenil. Alebo prišla polícia, snažili sa byť pietni a z vysielačky sa im stále ozývalo, že krádež auta, krádež auta na Kopčianskej. Boli to také situácie, ktoré oceňujem. Otec by sa na tom nesmierne zabával, že sa do týchto momentov ten reálny život takto plietol,” dodala Hana.