Vášáryová prehovorila o Lasicovi: Takýto bol v skutočnosti doma!

Bývalá politička a herečka Magda Vášáryová v týchto dňoch poskytla rozhovor televízii ČT24. Okrem kariéry a spomienok na nakrúcanie prišla reč, samozrejme, aj na jej súkromie.

Moderátorka chcela vedieť, akú najbláznivejšiu spomienku má na svojho manžela. „No už to, že sme sa dali vôbec dohromady. On mal 40, ja vyše 30 a to bolo tak neuveriteľné...” uviedla Vášáryová, ktorá svojho budúceho manžela poznala už od 13 rokov. Bol totiž spolužiakom jej sestry Emílie.

„Ja som mu do tej jeho štyridsiatky hovorila: Dobrý deň, pán Lasica a on mi hovoril: Servus, Adika. To vôbec neprichádzalo do úvahy, on mal vždy také tie dlhonohé modelky, ale potom si zrejme v tej štyridsiatke povedal, že táto Nemka sa o mňa postará. To bol ten najveselší zážitok, že sme sa dali dokopy,” prezradila.

Hoci Milan Lasica dokázal rozosmievať divákov pri obrazovkách, neznamenalo to, že by sa doma pri ňom neustále všetci váľali od smiechu. Práve naopak. „Lebo tá predstava, že Milan Lasica bol veselá kopa... Nechcem mu ublížiť, ale to teda rozhodne nebol. On bol veľmi komplikovaný, introvertne založený človek, takže keď povedal 10 viet za 3 týždne, tak som bola rada,” povedala vdova.

