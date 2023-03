Mokráňová ľutovala prvú operáciu PŔS, ale... Veď ich má VÄČŠIE!

Lucia Mokráňová sa stala známou vďaka markizáckej Farme. Už vtedy rozprávala o svojej ceste od nadváhy k trénerstvu a neskôr sa z nej stala influencerka v oblasti športu, výživy či kozmetiky.

Ľudia činní na sociálnych sieťach si však museli zvyknúť, že ostatných bude vždy zaujímať aj ich súkromie. A tak Lucia dostáva napríklad otázky na veľkosť svojich implantátov.

Blondínka sa nikdy netajila, že má urobené prsia a veľkou témou sa stali, keď v januári minulého roka musela ísť opäť pod nôž. Jeden silikón jej totiž praskol a hrozili zdravotné komplikácie. Pri tejto príležitosti sa Lucia zverila, že svoju prvú operáciu dosť oľutovala. „Po prvej operácii som povedala, že už nikdy viac. Bola to šialená bolesť. Bola som dva mesiace KO. A keď som sa dozvedela, že musím ísť zas, tak som bola totálne nešťastná. Keby som sa mala rozhodnúť, nešla by som do toho,” vyhlásila rozhodne.

Lenže, ako vyšlo najavo, napriek obavám takpovediac využila situáciu. A pri "oprave" si nechala voperovať o čosi väčšie implantáty. „Keď som bola prvýkrát, tak som mala tristodvadsať, teraz, keď som išla na reoperáciu, keďže som mala prasknutý implantát a musela som, tak som si dala 420 mililitrov,” prezradila včera na sociálnej sieti.

Nuž, keď už musela trpieť, zabezpečila si rovno dvojitý efekt – novučičké nepoškodené silikóny a väčší hrudník.

