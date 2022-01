Prachařova EX v Jasnej s novým frajerom: Ulovila sexi chirurga zo Slovenska!

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Agáta Hanychová (36) po rozvode s Jakubom Prachařom (38) veľa šťastia v láske nemala. Opäť však žiari šťastím - už nejaký ten týždeň totiž randí so sexi chirurgom Andrejom. Ten, hoci hovorí len po česky, je rodeným Slovákom. A práve na Slovensko si to dvojica namierila uplynulý víkend - užili si romantický pobyt v Demänovskej doline!

Agáta Hanychová je vášnivou snowboardistkou a ak jej to čas dovolí, vždy rada zájde na zjazdovku. O to väčším prekvapením je, že slovenské svahy cez víkend vyskúšala vôbec po prvýkrát. „Milujem Slovensko a milujem Tatry. Strašne rada sa sem vraciam. Vždy som tu ale bola pracovne. Prvýkrát je to dovolenka, takže si to užívam so všetkým, čo k tomu patrí,“ prezradila modelka.

Do Demänovskej doliny dorazila v spoločnosti svojho nového priateľa, chirurga Andreja, ktorý je rodeným Slovákom. Hovorí však len po česky... No a to Agátu celkom mrzí. „Z počiatku som netušila, že je zo Slovenska. Nespoznala som to. A ja pritom slovenčinu tak milujem. Škoda, že ani so mnou nechce slovensky hovoriť,“ priznala Hanychová.

Agáta Hanychová a jej nový priateľ Andrej trávia zimnú dovolenku v slovenských Nízkych Tatrách. Zdroj: Ján Zemiar

Dvojicu sa nám podarilo nafotiť v jednej z miestnych reštaurácií, kde si práve užívali romantickú večeru. A že sú v tom obaja až po uši, bolo na nich skrátka vidieť. „Áno, priznávam, že som zamilovaná. Je to po dlhej dobe muž, ktorého si môžem vážiť za to, čo robí. Je veľmi inteligentný. Doteraz som väčšinou svoje vzťahy veľmi vážne nebrala. Som veľmi slobodomyselná a toto je prvý muž, ktorého si nesmierne vážim a zároveň sa ho bojím. To som ešte nezažila. A je to lev!“ prekavuje Agáta.

Agáta Hanychová s novým priateľom Andrejom si užili romantickú večeru v Jasnej. Zdroj: Ján Zemiar