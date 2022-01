VÝMENA partnerov v slovenskom šoubiznise: ROZCHOD s raperom, ulovila... Juj, TOTO bude MEGA náročné!

Česká herečka Anna Kadeřávková a slovenský raper Strapo priznali svoju lásku v roku 2019, keď kráska začala na svojom instagramovom profile zverejňovať ich spoločné fotografie. Že nešlo len o krátky románik, potvrdzuje napríklad to, že v lete minulého roka požiadal raper svoju milú o ruku.

FOTO: Strapo a Anna sa v lete uplynulého roka zasnúbili.

Zdroj: Instagram/ strappo_official

Namiesto plánovania svadby sa však očividne rozišli. Na ich profiloch na sociálnych sieťach sa prestali objavovať spoločné fotky a dvojica si v tichosti dala zbohom.

FOTO: Anna Kadeřávková a Strapo v čase, keď ešte tvorili zamilovaný pár.

Hoci Anna ani Strapo svoj rozchod nijako nekomentovali, kráska v uplynulých dňoch zverejnila na Instagrame video z exotiky, na ktorom sa vášnivo objíma s istým mužom. Pri pohľade na jeho vyššiu postavu musí byť každému jasné, že to nie je Strapo. „Občas nás život zanesie tam, kam by sme to nečakali,” napísala k záberom umelkyňa.

FOTO: Anna Kadeřávková je opäť zamilovaná. So svojím novým objavom strávila koniec roka v exotike.

Kadeřávková fanúšikom meno svojho nového milenca neprezradila, tí však majú jasno v tom, že ide o youtubera Daniela Štraucha, známeho pod prezývkou Gogo. Aj on totiž trávil Silvestra na podobnom mieste ako Anna.

FOTO: Aj Gogo strávil koniec roka v exotike. A očividne tam nebol sám.

Zdroj: Instagram/ gogomantv

Mnohí fanúšikovia sa zhodujú, že Gogo a Anna sa k sebe dokonale hodia. Ani jeden sa k týmto dohadom zatiaľ nevyjadril. Isté však je, že pokiaľ sú spolu, tak ich vzťah hneď od začiatku prechádza veľkou skúškou. Štrauch je totiž jedným zo súťažiacich markizáckej šou Survivor a v týchto dňoch odletel do Dominikánskej republiky, kde sa nepochybne istý čas zdrží.

FOTO: Daniel Gogo Štrauch sa momentálne nachádza v Dominikánskej republike.

Zdroj: TV Markíza

Anna zverejnila záber nočnej oblohy a slovami: „Niekde tam je,” dala v podstate najavo, že muž, do ktorého je momentálne zamilovaná, teraz nie je pri nej. Treba ešte nejaké ďalšie dôkazy, že Anna a Gogo tvoria pár?

FOTO: Anna momentálne svoju lásku nemá pri sebe.

Zdroj: Instagram/ annakaderavkova