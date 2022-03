NOVÝ PÁR nášho šoubiznisu: Koniec špekuláciám, FOTO ako dôkaz!

Anna Kaděrávková od roku 2019 randila s raperom Strapom, ktorý ju dokonca požiadal o ruku. Ako sme však už začiatkom januára informovali, postupne sa z ich profilov vytratili spoločné fotografie a všetko nasvedčovalo tomu, že pár už netvoria.

Dokonca sa začalo šepkať, že v živote českej herečky je iný slovenský známy muž, a to youtuber Daniel Gogo Štrauch. Anna síce koncom januára rozchod s Jánom Strapcom priznala, no k údajnej novej láske sa nevyjadrovala.

Samotný Gogo medzitým bojoval v markizáckej šou Survivor. Dnes sú však už súťažiaci doma a dvojica sa rozhodla oficiálne svoj vzťah potvrdiť. Anna a Daniel sa spoločne objavili na slávnostnej českej premiére filmu Známi neznámi. „Bolo to ťažké odlúčenie na dva mesiace, som rada, že už ho mám naspäť a sme spolu. Už by som to znovu nechcela,” povedala pre Super.cz herečka. Ako však dodala, ich vzťah to veľmi posilnilo.

