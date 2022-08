Hovorilo sa o ROZCHODE promi páru: Klebety ZAŽEHNANÉ… Týmto dokázali, že sú stále spolu!

Daniel Štrauch a Anna Kadeřávková tvoria pár niečo vyše trištvrte roka. V čase, keď sa verejnosť o ich vzťahu dozvedela, sa Gogo práve nachádzal v markizáckej reality šou Survivor. Po jeho návrate však dvojica trávila väčšinu času spolu. O to prekvapivejšie pre fanúšikov bolo, keď blondínka svoje nedávne narodeniny trávila bez svojej lásky.

Oslávila ich v Prahe so svojimi kamarátmi a Gogo medzi nimi nebol. Celkovo zaľúbenci prestali zverejňovať spoločné príspevky a youtuber väčšinu času trávil v rodnej Bratislave. Niet preto divu, že ich priaznivci začali špekulovať, či Daniel a Anna ešte stále tvoria pár. Viackrát sa ich to pýtali aj na sociálnej sieti Instagram, no obaja sa odpovedi vyhýbali.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia

Známeho Slováka sme preto minulý týždeň oslovili a na rovinu sa opýtali, ako to medzi nimi je. A on neskrýval prekvapenie. Vraj mu už volali aj českém médiá a nechápe odkiaľ sa táto "klebeta" nabrala, no s Aničkou je vraj všetko v poriadku a naďalej tvoria pár... A zrejme sa to cez víkend pokúsil dokázať aj zverejneným príspevkom.

Po dlhom čase totiž pridal príbeh, z ktorého je evidentné, že dvojica spolu trávila víkend. Youtuber sa nachádzal v Prahe a natočil aj herečkinho psa Cézara. Vo videu navyše označil aj Aničku. Tá príspevok prezdielala aj na svojom profile. Obavy ich priaznivcov tak boli neopodstatnené a česko-slovenská dvojica naďalej tvorí pár.