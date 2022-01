ROZCHOD česko-slovenského promi páru: POTVRDENÉ... Dnes randí so súťažiacim zo Survivor?!

BRATISLAVA - Už dlhšie sa špekulovalo o tom, že česká herečka Anna Kadeřávková (24) a raper Ján Strapec alias Strapo (32) viac netvoria pár. Dokonca sa hovorí o tom, že v živote mladej Češky je nový muž - a tiež Slovák. To druhé síce potvrdené nie je, no... Rozchod blondínka už priznala!

Česká herečka Anna Kadeřávková a slovenský raper Strapo priznali svoju lásku v roku 2019. Iskra medzi nimi preskočila počas natáčania filmu Šťastný nový rok - blondínka tam stvárňovala mladú priateľku Mareka Majeského a raper sa staral o hudbu. Všetko nasvedčovalo tomu, že to je medzi nimi naozaj vážne - okrem toho, že bývali v spoločnom byte v Bratislave, zaobstarali si aj psa.

Fanúšikovia si však v posledných mesiacoch začali všímať, že Anna trávi všetok čas v Prahe a ani miláčika Cézara už na jej profile nevídať. Jej slová o sťahovaní už len nahrávali špekuláciám, že ich vzťahu je koniec. Ani jeden z dvojice však tieto správy nijako nekomentoval. Až doteraz.

Kadeřávková sa rozhodla vyjsť s celou pravdou von. „Asi ste to sami pochopili, že spolu s koncom leta skončil aj môj vtedajší vzťah s Janym. Ďakujem, že ste rešpektovali môj postoj, v ktorom som sa k tomu nechcela mimo rodiny a priateľov vyjadrovať,“ potvrdila správy česká herečka.

„Ďakujem, že ste pri tom vždy čiastočne boli s nami a že ste nám fandili. Verím, že nám budete fandiť aj naďalej, každému zvlášť, aj keď sme už každý sám za seba na svojej vlastnej ceste. Ktorá, verím, nám obom povedie krásnym smerom a ku šťastiu, ktoré nám obom zo srdca prajem,“ dodala Anna. A všetko nasvedčuje tomu, že v jej živote je už nový muž.

Svedčia o tom príspevky, ktoré v poslednej dobe zverejňovala. Neprezradila síce identitu svojho nového priateľa, no rovnako, ako fanúšikovia odhalili jej rozchod so Strapom, zdá sa, že odhalili aj identitu jej nového priateľa. Vyzerá to tak, že Kadeřávková zbalila Slováka, ktorý aktuálne bojuje v markizáckej šou Survivor - youtubera Daniela Gogomana Štraucha.

