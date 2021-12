Vondráčková v ŠOKU: Požiadal ju o ruku!

PRAHA - Poriadne ju to zaskočilo! V lete tohto roka zaplnili médiá v Čechách a na Slovensku správy o tom, že Lucie Vondráčková (41) je šťastne zamilovaná. Vzťah s moderátorom Petrom Vojnarom (45) dokonca sama potvrdila. Teraz však speváčka o svojej láske mlčí. V jednom z rozhovorov však priznala, že nedávno dostala ponuku na sobáš.

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar síce majú profily na sociálnych sieťach, avšak ich spoločné zábery tam nenájdete. A keďže pre zaľúbencov je celkom bežné, že sa svojou láskou radi pochvália, mnohí sa nazdávajú, že táto dvojica sa jednoducho rozišla. Speváčka sa v rozhovoroch na túto tému odmieta baviť, jej odpovede sú vždy veľmi vyhýbavé. K dohadom o rozchode sa zatiaľ ani jeden z nich priamo nevyjadril...

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar Zdroj: Profimedia

Inak to nebolo, ani keď Lucie zavítala do šou Jana Krausa. Tam však prehovorila o svojich skúsenostiach so stalkermi. Kvôli nim si dokonca musela dať domov namontovať kamery.

„Mala som troch stalkerov, ktorých som musela odháňať,” prezradila Lucie. Stretnutie s jedným z nich ju dosť šokovalo. „Sadol si na verandu. A ja, keď som prišla s chlapcami z nejakého tréningu, mu hovorím: Človeče, čo tu robíte?” začala rozprávanie o nemilej skúsenosti Vondráčková.

Spomínaný muž poznamenal, že čaká na ňu. „Nakoniec z neho vypadlo, že by si ma rád vzal,” prezradila teraz už so smiechom Lucie. Je však pravdepodobné, že v danej chvíli jej do smiechu vôbec nebolo. Skôr naopak...

