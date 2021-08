Vondráčkovej NOVÝ CHLAP: Fúúú, čo si o nej kedysi myslel!

PRAHA - Speváčka Lucie Vondráčková najnovšie randí s moderátorom Petrom Vojnarom. Osobne sa spoznali v apríli, i keď on ju samozrejme registroval už roky. A myslel si o nej, že je...

Roky spolu nemali osobný kontakt a tento rok ich osud znovu a znovu dával dokopy. V apríli sa Lucie Vondráčková a Petr Vojnar stretli na pracovnej akcii, krátko nato spolu nakrúcali videoklip a neskôr sa znovu stretli v štúdiu. „Tam sme prišli na to, že sú medzi nami vzájomné sympatie a že by to možno mohlo ísť niekam ďalej,” povedal moderátor pre Super.cz.

Ako prezradil, vzhľadovo sa mu páčila vždy. „Vždy to bolo a je pekné dievča. Skôr ma prekvapila povahovo. Z médií človek získa úplne iný obraz. Myslel som, že je to nejaká primadona,” priznal, ako sa na speváčku kedysi pozeral. „Je to úplne normálne dievča, v úvodzovkách obyčajné, napriek tomu, že obyčajná nie je. Dievča, ktoré má rado srandu, na nič sa nehrá, je príjemné, všetkému otvorené,” dodal zamilovane.

