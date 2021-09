Vondráčková prišla na Slovensko a... Ľudia ju majú v zuboch! VOJNA fanúšikov kvôli RÚŠKU

Nie je žiadnym tajomstvom, že Lucie Vondráčková je momentálne šťastne zamilovaná. Dvojnásobnú maminu zbalil moderátor Petr Vojnar a pri pohľade na jej tvár sa zdá, že priam žiari. Známa umelkyňa sa naplno venuje aj pracovným aktivitám, v rámci ktorých prišla i do Bratislavy.

O novinkách hovorila najskôr v markizáckom Teleráne. Tam všetci poctivo a zodpovedne nosia respirátory a rúška, hostia nie sú výnimkou. Lucka sa však pred kamery posadila s obyčajným rúškom, ktoré mala celý čas zosunuté pod nosom a chvíľkami ešte nižšie.

Zdroj: TV Markíza

Pohľad na to poriadne nahneval mnohých divákov pri televíznych obrazovkách. „Prišlo mi dosť od veci, ako moderátori mali rúška a pani Vondráčková ho mala ležérne spustené tak, že jej nechránilo ani dýchacie cesty, ani ústa. Pravidlá by mali platiť pre všetkých,” znie jeden z viacerých nahnevaných komentárov.

Nosenie rúšok je jednou z tém, ktorá rozdeľuje spoločnosť, a tak nečudo, že aj teraz sa na sociálnych sieťach rozpútala menšia vojna. Jedna skupinka vo veľkom hlásala, že je ich nosenie zbytočné, ďalšia zdôrazňovala potrebu sa takto pred koronavírusom chrániť.

Počas spevu si mohla Vondráčková rúško z tváre zložiť a spievala bez neho. V konkurenčnej Jojke už však deň nato s českou hviezdou neboli takí zhovievaví. Keď ju Erika Barkolová v Ranných novinách privítala s otázkou - Ako sa máš?, speváčka povedala, že bez rúška by to bolo lepšie. Treba dodať, že ho opäť mala spustené pod nosom. „Sú to pravidlá. A keby som ťa mohla ešte poprosiť, keby si si ho dala trošku vyššie, bolo by to fajn‚” odbila ju Barkolová.

VIDEO: Erika Barkolová musela Luciu Vondráčkovú upozorniť, aby si napravila rúško.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}