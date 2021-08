Šokujúce slová o Vondráčkovej novom chlapovi: DÁVAJ POZOR… Ulovila zlatokopa?!

Zatiaľ čo Tomáš Plekanec si hneď po ukončení vzťahu s Luciou Vondráčkovou našiel priateľku, ktorá mu ešte pred rozvodom stihla porodiť dieťa, po boku speváčky sa žiaden oficiálny partner neobjavoval. Až doteraz. Blondínka priznala, že tvorí pár s moderátorom Petrom Vojnarom.

Vondráčková priznala NOVÉHO CHLAPA: Speváčku zbalil... Aha, aký sexi kovboj!

S touto informáciou prišiel portál expres.cz, ktorému to Lucie aj potvrdila. „Pokojne to tak berte. Potvrdzujem to,“ reagovala Vondráčková, ktorá sa so svojím novým priateľom dala dokopy pri práci - dvojica spolu nedávno nakrúcala videoklip. No zdá sa, že z Luciinho šťastia nie sú veľmi nadšení jej fanúšikovia a radia jej, aby sa mala na pozore.

Vojnara totiž označujú za zlatokopa. „Nech si rá radšej Lucka Vondráčková pozor. Zlatokopky a zlatokopi sa množia,“ znel jeden z komentárov. „Takže sa vynoril ďalší zlatokop! Mala by byť Lucka na pozore!“ pridal sa ďalší komentujúci.. A ďalší: „Našiel si blbku, ktorá ho bude sponzorovať. To je neskutočne vych*aný človek. Túto dvojicu prirovnávam k Pomeje + Bartošová, trvanlivosť vzťahu = pár týždňov.“

On sám si však z podobných rečí ťažkú hlavu nerobí. „Nehovorte... Tak konečne rozumný názor!“ odpovedal portálu eXtra.cz. „Vôbec som netušil, aké tábory zástancov a odporcov okolo Lucky panujú. Ani som nad tým nepremýšľal. Podľa mňa nech si každý myslí, čo uzná za vhodné a robí mu to radosť. Názory iných na to, čo, kto a aký som, ma po 25 rokoch v šoubiznise nijako neznepokojujú,“ dodal Vojnar.

Zdroj: YouTube.com

