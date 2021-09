Vondráčkovej nový frajer: Prezradil, aký majú SEX!

Vzťah Lucie Vondráčkovej a Petra Vojnara pôsobí na mnohých dosť rozpačito. Speváčka totiž neustále rozpráva o tom, ako sa naplno venuje deťom a práci a na spoznávanie nového priateľa príliš čas nemá.

Teraz sa však po prvý raz objavili na verejnosti ako pár. Na súťaži Czech and Slovak PhotoGirl sedela Lucie v porote a Petr ju moderoval. Najprv si každý z nich plnil svoje povinnosti, ale neskôr ukázali, že patria k sebe a pózovali prítomným fotografom. Speváčka svojmu frajerovi venovala pred objektívmi aj pusu na líce.

A to aj napriek tomu, že sa mu podarilo strápniť sa. Keď totiž prišlo na vyhlasovanie víťaziek, Vojnar sa rozhodol pre pomerne nešťastný "oslí mostík". Keďže chcel ísť rovno na vec a nenaťahovať to, ako býva na súťažiach krásy zvykom, vyhlásil pred všetkými: „Nemám rád dlhé predohry, čo vie hlavne jedna osoba v sále.” Zdá sa ale, že Vondráčková, ktorá o svojom intímnom živote takto nikdy nehovorí, to dokázala prehryznúť. Alebo mu vyčistila žalúdok až doma...

