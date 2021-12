Legendárna reklama so zlatým prasiatkom: Dievčatko má dnes už 22 rokov… Aha, ako vyzerá!

PRAHA - Legendárna vianočná reklama na kolový nápoj sa natáčala v roku 2003. Odvtedy síce ubehlo už celých 18 rokov, no na televíznych obrazovkách beží dodnes... A mnohí si zimné obdobie bez nej už nevedia ani predstaviť. To malé zlaté dievčatko z nej však medzičasom vyrástlo v dospelú ženu... Má 22 rokov a pozrite, ako vyzerá!

To by azda ani neboli Vianoce, keby sa na televíznych obrazovkách z času na čas neobjavila reklama so zlatým prasiatkom. Scénka z lesa, kde sa otecko s malou dcérkou snaží vypíliť strom a vyruší ich diviak, k sviatkom v Čechách a na Slovensku patrí azda rovnako, ako rozprávka Tri oriešky pre Popolušku.

Hlavné postavy si v kultovej vianočnej reklame zahrali Josef Polášek a Sandra Flemrová, ktorá v čase natáčania mala len 4 roky. Odvtedy však uplynulo celých 18 rokov a dnes je z malého dievčatka už dospelá 22-ročná žena. Podarilo sa nám ju vypátrať na sociálnej sieti Instagram. A fotky svedčia o tom, že z nej vyrástla naozaj krásna slečna.

Zdroj: Instagram S.F.

Navyše, na svoje detské účinkovanie v reklame si zjavne s radosťou spomína aj po rokoch. Pred Vianocami sa totiž pochválila videom, ako vykrajuje medovníky v tvare diviaka. No a jej sledovatelia si pri pohľade naň neodpustili: „A budú mať tie prasiatka aj veľké zahnuté zuby dohora?“ Tak čo, spoznali by ste ju po rokoch?

