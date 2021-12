VIDEO Pikantná reklama nórskej pošty trhá rekordy: Puritáni, zavrite si radšej oči!

Pošta v Nórsku sa rozhodla spraviť reklamu, ktorou si krajina pripomína 50. výročie od povolenia vzťahov rovnakého pohlavia. Ako uvádza BBC, je v nej vyobrazený Santa Claus (v Nórsku Otec Vianoc), ako sa bozkáva s iným mužom a spoločne oslavujú Štedrý večer. Dlhšia verzia reklamy má až štyri minúty. Harry, muž v stredných rokoch, oslavuje každý rok Vianoce s rodinou a na Štedrý večer sa vždy stretne s mužom s bielou bradou v červenom kabáte, ktorý k nemu príde komínom. Jeden rok však darčeky doručí pošta. No nakoniec sa objaví aj Santa Claus a uprostred obývačky sa pobozkajú.

"Chceli sme osláviť 50. výročie od zrušenia zákona zakazujúceho vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Rozsah odozvy na reklamu nás milo prekvapil. Čakali sme nejakú reakciu, ale určite nie takúto," uviedla marketingová riaditeľka spoločnosti Posten Monika Solbergová. Inde vo svete sa však reklama nestretla s pochopením. Mnoho ľudí ju odsudzuje za prejav sexuality ako symbolu Vianoc, iným zase prekáža, že Santa Claus je v reklame neverný pani Klausovej. Vo Veľkej Británii považujú homosexuálneho Santa Clausa za niečo neprípustné. K tejto téme sa jednotlivé vekové kategórie stavajú pomerne rozdielne.

Can Santa be gay?



A Norwegian advert recently ruffled some people's feathers for showing Father Christmas with a boyfriend, and Britons are divided:



Acceptable: 39%

Unacceptable: 41%https://t.co/QDz5rLkIfJ pic.twitter.com/bqPmyZNNfT