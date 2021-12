Otecko z vianočnej reklamy: NAJŤAŽŠIE rozhodnutie... POTRAT alebo postihnuté dieťa?

Josef Polášek patrí k hercom, ktorí sa do Prahy presunuli z Moravy. Nebolo to ľahké rozhodovanie, po dlhom uvažovaní sa s manželkou, hudobníčkou Michaelou, rozhodli tento krok urobiť.

A práve vtedy si tehotná žena vypočula od lekárov extrémne zlú správu. Zistili totiž, že dievčatko, ktoré čaká, je postihnuté a odporučili jej ísť na potrat. „To sme sa rozhodli, že nie, dieťa nie sú baterky, ktoré môžete vyhodiť, keď sa pokazia. Už sme to vnímali, že to je nový človek. Je to niečo, čo nečakáš, vieš, že musíš s niečím bojovať, ale nevieš, čo ťa čaká. Nevedeli sme, ako to dopadne, ale mali sme to dievčatko radi,” odôvodnil herec rozhodnutie dieťa si nechať v Televízii Seznam.

Josef Polášek s manželkou a dcérou Zdroj: Profimedia

Alžbetka má vážnu vrodenú srdcovú vadu. Aktuálne má už 16 rokov a podľa portálu Extra.cz už podstúpila tri ťažké operácie a ďalšie ju ešte čakajú. Transplantácia vraj v jej prípade nie je riešením. „Modlíme sa za to, aby bola šťastná a aby jej nikto neublížil,” povedal Polášek.