Mirka z Love Islandu priznala VZŤAH so známym českým spevákom: TO meno vás ale ŠOKUJE!

PRAHA - To vážne?! Mirka Pikolová (27) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej šou Love Island, kam si išla hľadať lásku svojho života. Žiaden z mužov vo vile ju však neoslovil natoľko, aby sa zaviazala. V minulosti sa to však podarilo jednému známemu českému spevákovi... Jeho meno vás šokuje!

Mirka Pikolová si u našich západných susedov vyslúžila prívlastok "vyberavá". V šou Love Island sa jej totiž za niekoľko týždňov pôsobenia nepodarilo nájsť muža, ktorému by chcela dať šancu a viac ho spoznať. Po jej boku sa ich vystriedalo niekoľko, no ani jeden z nich nebol ten "pravý". Až si napokon tmavovláska uvedomila, že chce byť nateraz sama.

Zdroj: Tv Markíza

V relácii Love Island After však prezradila, že v minulosti sa ju uloviť podarilo jednému známemu českému spevákovi. Jeho meno však mnohých určite prekvapí. Dnes sa totiž netají tým, že je homosexuál a už niekoľko rokov žije v harmonickom vzťahu s mužom. Mirka totiž priznala, že tvorila pár s exsuperstaristom Janom Bendigom.

Mirka pred 12 rokmi tvorila pár s Janom Bendigom. Zdroj: Tv Markíza

„Chodila som s Honzíkom. Chodili sme spolu... Je tomu už 12 rokov,“ priznala v Love Island After Mirka. Potvrdil to aj samotný Bendig. No dlho pár zjavne netvorili, už po chvíli si totiž uvedomili, že sú viac kamaráti ako frajeri. „Ale to sme zistili, že to bola len taká puberťácka láska. Zistili sme, že sme najlepší kamaráti,“ priznal. A tými zostali dodnes. Mirka dokonca účinkovala aj v Janovom videoklipe.