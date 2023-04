Bývalý Superstarista CHCE DIEŤA so svojím snúbencom: Zvažujú ADOPCIU aj NÁHRADNÚ matku!

PRAHA - Bývalý superstarista Jan Bendig (29) sa už dlhý čas netají svojou orientáciou. Práve naopak. K láske k mužovi sa otvorene hlási. Po jeho boku roky stojí sympatický Lukáš Rejmon (38), dvojica spolu kúpila dom a dokonca absolvovali aj malé zásnuby. Teraz padla reč na svadbu, no a páni sa netaja ani tým, že by boli radi rodinou, ako sa patrí - a teda vychovávali aj spoločné dieťa. Lenže...

Janov partner vidí problém v registrovaných partnerstvách. Keď sa ich redakcia českého plátku Sedmička spýtala, či po zásnubách príde aj k svadbe, Lukáš sa vyjadril pomerne skepticky. „Mali sme akési zásnuby, ale bolo to počas prvého roka, počas takej tej zamilovanosti. Vadí mi, že je to registrácia, keby to bolo regulárne manželstvo, tak do toho pôjdeme. Registrované partnerstvo je k ničomu, nič nám to nedá," povedal otvorene v spoločnom rozhovore so svojim drahým.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook L.R.

A svadbu ružovo nevidí ani Jan Bendig. „Nie, to nie. Skôr by sme chceli deti," priznal populárny českých spevák. Podľa Lukáša to ale aktuálne až také možné nie. V sne o spoločnej rodine ich brzdí práca. Teda, aspoň Lukáša. „Honza by chcel dieťa najradšej hneď, ale ja hovorím, že musíme ešte pracovať aspoň päť rokov, aby sme sa potom mohli venovať dieťaťu," vysvetlil.

Obaja páni sa ale zhodujú v tom, že v ideálnom prípade by chceli mať dvoch potomkov. V hre je teda ako adopcia, tak aj dieťatko s náhradnou mamičkou. „Honza by chcel vlastné dieťa s náhradnou mamou. A ja by som chcel dať šancu dieťaťu z detského domova," dodal Lukáš v rozhovore pre denník Sedmička.