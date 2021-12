OBROVSKÁ LOŽ na obrazovkách Markízy: Kráska zo šou VŠETKÝCH KLAMALA... Doma ju čakal UTAJOVANÝ FRAJER!

Už dlhšie sa šuškalo o tom, že sexi Gabča sa na ostrov prišla iba zviditeľniť. Bola totiž zadaná a v čase, keď nastúpila do šou, bola zadaná, pričom tvorila pár s českým podnikateľom Vlastom. A ten pre portál markiza.sk konečne prehovoril a tieto informácie dokonca aj potvrdil. Šokujúce je, že hoci sa Gabika vo veľkom pretŕča s Pítrom, s Vlastom sa vraj nikdy nerozišla!

„Oficiálny pár sme vytvorili na Valentína tento rok a vlastne ho asi aj stále tvoríme, lebo sme sa nikdy oficiálne nerozišli,” povedal Vlasta s tým, že Gabika sa k nemu dokonca onedlho aj nasťahovala a žili spolu i v čase, keď odletela na Kanárske ostrovy. „Niekedy v marci sa Gabriela za mnou odsťahovala z Prahy do Brna. Boli sme spolu v podstate nonstop, keďže sme obaja mali flexibilnú prácu,” prezradil o vzťahu s modelkou, ktorá si s ním dokonca plánovala založiť rodinu.

Podľa dohody sa mala po Love Islande vrátiť domov k Vlastovi. „Budúcnosť sme plánovali až do poslednej minúty, kým jej v Španielsku zobrali telefón pred odchodom do vily. V jednej z posledných správ mi písala, že chce život so mnou a že by raz chcela byť matkou nášho dieťaťa. Takže áno, mali sme plány. Preto si u mňa nechala veci, lebo sme obaja rátali s tým, že náš vzťah bude po jej návrate pokračovať,” vysvetlil v rozhovore podnikateľ.

A prečo vlastne išla Gabika do projektu, ktorý je zameraný na to, aby si súťažiaci našiel druhú polovičku? Vraj ani tak nešlo o samotný Love Island ako o to, že si Gabriela chcela splniť sen a účinkovať v televíznej reality šou. „Samozrejme, konzultovala to so mnou, no nesúhlasil som. Vtedy som to chcel definitívne ukončiť, no Gabriela ma prehovárala, že to zvládneme,” vysvetlil Vlasta, ktorý ani v najhoršom sne nečakal, čo sa stane.

„Tvrdila, že tam pôjde hrať rolu, nie sa zamilovať. Miloval som ju a veril jej, preto som nakoniec súhlasil. Chcela si naštartovať kariéru, nie hľadať lásku – veď tú už mala. V tom som s ňou súhlasil, bola to šanca zviditeľniť sa. A získať aj reálnych followerov,” vysvetlil, čo Gabiku viedlo k tomu, aby sa išla pred kamery tváriť, že je nezadaná.

Vlasta priznáva, že na Love Island sa v televízii nedíval. „Gabriela si želala, aby som to nesledoval. Určite vedela prečo. Až doteraz som nevidel ani jeden diel, o dianí v epizódach ma informoval môj najlepší kamarát,” uviedol a priznal aj to, že keď sa dozvedel o tom, že s Pítrom mali vo vile sex, vôbec tomu neveril a vraj to bral ako súčasť televízneho divadielka.