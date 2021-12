Slovenská návrhárka ZÚRI: Farmárka Stanka sa chváli vlastným modelom šiat… Že sa NEHANBÍ, celé ich OKOPÍROVALA!

BRATISLAVA - Farmárka Stanislava Klčová sa vďaka svojmu pôsobeniu na Farme vyškriabala na pomyselný rebríček najmenej obľúbených súťažiacich. V zuboch ju mali diváci, na meno jej nevedia prísť mnohí farmárski kolegovia, no a najnovšie poriadne rozčúlila slovenskú návrhárku. Na finále totiž prišla s lookom, ktorý vyvolal spŕšku rozličných komentárov. To jediné, čo diváci neskritizovali, boli nádherné zelené šaty, ktoré si obliekla, keď išla spievať. A Stanka sa veselo chváli tým, že návrh pochádza z jej dielne. Ibaže je to ďalšia lož!

Šaty v štýle víly spustené na ramená s ľudovým vzorom na stuhe vlastní niekoľko Sloveniek. Už dlho je tento model vlajkovou loďou návrhárky Jany Lazarčíkovej, ktorá do tohto kúsku zaodela mnohé zákazníčky a v rôznych farebných prevedeniach i dĺžkach ich predáva už niekoľko rokov. No a práve nositeľky týchto šiat si všimli, že Stanka má na sebe takmer totožný model. Ona ho však hrdo prezentuje ako svoj.

Stankine šaty boli niektorým divákom povedomé. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: Instagram

„Vedeli ste, že šaty, ktoré som mala na finále, sú z MOJEJ DIELNE? Tak už viete. S ich zhotovením mi ale pomohla aj moja veľmi dobrá známa. Uč sa od skúsených,” napísala Klčová na Instagrame, pričom poslednú vetu zrejme vzala smrteľne vážne, a tak prakticky "vykradla" niekoho, kto navrhuje už poriadne dlho a je vychytený.

Jana Lazarčíková spomínaný model s názvom "Slovenka" šije už dlhé roky a jej prácu a nápad na sociálnych sieťach obdivujú tisícky ľudí.

Návrhárka si aktuálne dala od práce pauzu, keďže je na materskej dovolenke, no to, čo urobila Klčová, jej neušlo. A vôbec sa jej to nepáči! „Keď si dáš na Instagram k fotke trojmetrový popis o zle a faloši, ale šaty na sebe skopíruješ od niekoho iného. Také slovenské,” napísala stručne Lazarčíková, ktorá následne zverejnila aj fotky z konverzácií, ktoré jej poslali fanúšikovia. A dokonca to napísali aj Klčovej, ktorá si ako reakciu na celú vec zrazu nastavila súkromný profil.

Tieto jedinečné modely, ktoré v obchode nenájdete, už dlhé roky šije návrhárka Jana Lazarčíková Zdroj: Instagram

„Ani som nemusela byt v televízii, aby ste sa ma zastali. Ďakujem, že ste na mňa nezabudli. Aspoň sa ukazuje, že šesť rokov driny je viac ako jedna televízna šou,” poďakovala mladá mamička, ktorá začínala od piky a teraz má kvôli dieťatku niekoľkomesačnú pauzu. A odkaz pre Stanku? Zrejme najvýstižnejšie to v diskusii vystihla jedna z klientok návrhárky.

„Tak ona sa chce živiť módou, ktovie, ako by sa jej páčilo, keby jej niekto ukradne najobľúbenejší návrh, čo ľudia poznajú. My sme si najprv mysleli, že tie šaty sú od Janky! Veď to nie je mikina z obchodného reťazca, akých je kopa. Toľko k tomu, ako sa búchala do pŕs a hovorila o tom, že ona má CHARAKTER, jediná je úprimná a ešte je aj spravodlivá a chodiaca pravda. Keby to niekto urobí jej, už by kričala a zas revala. Nemám slov,” napísala pani Iveta.

Zdroj: Instagram

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}